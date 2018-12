Primero Paulina, ahora Nicole Peña le dedica un emotivo mensaje a su papá: 'Gracias por tu entrega...'

Con la llegada de final de sexenio, Enrique Peña Nieto recibió las muestras de cariño de sus más cercanos, y por supuesto no podían faltar las palabras de su hija Nicole. Orgullosa de esta etapa en la que pudo ser testigo del papel que desempeñó su padre, destacó su entrega y de manera emotiva reconoció que él ha sido su mejor ejemplo a seguir. En su dedicatoria, la joven también dijo sentirse enteramente agradecida, sin olvidar enaltecer el gran amor que los ha mantenido unidos como familia a lo largo de este periodo que ha quedado entre sus recuerdos más entrañables.

VER GALERÍA

Nicole abrió su corazón a través de las redes sociales, espacio en el que compartió un álbum de memorables fotografías en las que aparece sonriente junto a su padre. “Papá, señor Presidente: Gracias por tu entrega absoluta a tu nación; 2190 días. Estoy muy orgullosa y segura que la historia te dará la razón, no hay palabras para agradecerte lo que hiciste por México…”, escribió la joven al pie de las postales que han acumulado miles de likes, entre ellos los de sus hermanos Alejandro y Paulina, así como también el “me gusta” de Sofía Castro.

La hija menor del ex Presidente de México reafirmó su gran admiración por el hombre que la ha guiado desde pequeña y en quien ha encontrado la inspiración para ser mejor persona. “Tenemos mucho que aprender de ti sin duda alguna, eres un guerrero al momento de hacer tu deber, no podría tener mejor ejemplo…”, agregó. A lo largo de todos estos años ella mantuvo un perfil discreto, pero en esta ocasión tan especial no dudó en dar muestra del incondicional cariño que le tiene a su progenitor, a quien de ahora en adelante apoyará en esta nueva etapa de constantes cambios.

VER GALERÍA

Por si fuera poco, reiteró su sentir evocando aquellos instantes en que vio a su padre enfrentarse a cada uno de los retos que demandó su función. “Gracias por todo lo que hiciste por México, cada desvelada, cada problema que se presentó, siempre pensaste en México…”, escribió. Para cerrar su dedicatoria y, a manera de promesa, Nicole dejó claro que la unión será primordial para los años posteriores, orgullosa de cada una de las experiencias que ha vivido como integrante de la familia Peña. “Siempre juntos, te amo, eres mi todo hoy y siempre. Por más todos los días”, finalizó.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

En días pasados, su hermana Paulina también escribió un emotivo mensaje a su padre, en el que dijo sentirse orgullosa y llena de admiración. “¡Te amo, Papito! Me explota el corazón de emoción por ti y tu camino recorrido. ¡Te admiro en todo momento, Señor Presidente! ¡Siempre juntos! “, fueron tan solo algunas de las palabras de este mensaje que fue acompañado con una imagen de Peña en la Residencia Oficial de Los Pinos. Sofía Castro hizo lo mismo, revelando una postal en la que aparece abrazando a Peña y a la que agregó algunas palabras en las que dijo que su agradecimiento también es doble: como ciudadana y como hija.