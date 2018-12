Maki habla por primera vez tras anunciar su separación de Juan Soler

Con plena seguridad, Maki sabe que en el tema de su situación sentimental con Juan Soler el tiempo será su mejor aliado. Lo cierto es que tras tomar la decisión de común acuerdo, de poner una pausa en su relación amorosa, la actriz tiene claro que el cariño que siente por el padre de sus hijas, Mía y Azul, es y será siempre incondicional, así lo afirmó durante la primera entrevista que concedió frente a las cámaras luego de hacer pública su separación del argentino. Por ahora, la prioridad de ambos es conservar la armonía por el bienestar de su familia, siempre con la esperanza de que todo concluya de la mejor manera.

Y aunque en sus recientes declaraciones Maki se negó a ahondar en los detalles que motivaron este episodio, sí fue puntual a la hora de referirse al padre de sus hijas. “Él es el mejor hombre del mundo, que lo adoro con todo mi corazón, que lo amo y estamos haciendo todo lo posible para que las cosas se solucionen…”, dijo la estrella en entrevista con el programa televisivo Suelta La Sopa. En esa charla también habló de la postura que hasta el momento los dos han asumido, apostando siempre por la sinceridad. “Las niñas están bien, quiero creer que es algo temporal. Estamos tratando de no decir ‘un divorcio’ o algo definitivo, para nada, pero no nos gusta mentirle a nuestra gente, al público…”, dijo la actriz.

Por supuesto, Maki está consciente de los cambios a los que ella y Juan se han enfrentado, sin embargo, con todo el sentido del humor que la caracteriza pidió a las fanáticas de su todavía esposo que “no se emocionen”, pues en el fondo existe una esperanza de que todo pueda tomar un rumbo favorable. “Espero que el final sea positivo, como tenga que ser pero que sea positivo tanto para Juan, como para mí como para mis hijas…”. Durante la entrevista tampoco olvidó hablar de cómo han tratado el tema con Mía y Azul. “Las niñas ya sabían desde antes, esto no es de ahorita llevamos un tiempito así…”, dijo a la emisión antes citada.

Pero más allá de lo que llevó a la pareja a la separación, el respeto y cariño que Maki siente por el padre de sus hijas es inquebrantable, un sentimiento que expresó con orgullo y que además se suma a las constantes gratificaciones que hicieron de su relación algo extraordinario. “Yo lo amo, doy la vida por Juan y jamás me escucharás decir algo negativo hacia él porque realmente él es un gran hombre… excelente padre, excelente todo. No puedo decirte algo malo porque te juro de corazón que no me sale, no podría…”, dijo.

De lo que Maki no se arrepiente es del hecho de haber puesto una pausa en su carrera para cuidar de sus hijas, algo que no hubiera sido posible sin el apoyo de Juan, quien se entregó por completo a sus proyectos por el bienestar de su familia. “Hoy que mis hijas son grandes, que tienen casi doce y catorce años estoy muy feliz de haber estado cien por ciento con ellas y de haber tenido el privilegio de que Juan me lo permitiera porque en definitiva Juan se echó la familia al hombro, salió a trabajar y nos dio una vida de reinas y de princesas y contamos con su apoyo incondicional siempre…”, afirmó.