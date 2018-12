Martha Cristiana es operada del corazón

Martha Cristiana pasó por uno de los momentos más difíciles de su vida… y es que la actriz de 48 años tuvo que ser operada de emergencia este fin de semana, al presentar problemas en el corazón repentinamente. Así lo reveló a través de varias historias en su cuenta de Instagram, en las que aparece acostada en su cama, sin una gota de maquillaje pero bastante feliz, luego de que la cirugía resultara de lo más exitosa y rápida.

“Me operaron de una válvula. Me la cambiaron y me la pusieron nueva. Resulta que soy un caso increíble, de récord. Resulta que solamente estuve 2 horas en terapia intensiva, iban a ser 48 horas y un tubo que me tenía que dejar en la boca por seis días, solo lo tuve una hora. Soy un caballo, aparentemente”, bromeó todavía convaleciente de la peligrosa operación.

La famosa admitió que su padecimiento era tan grave que los doctores se sorprendieron de que siguiera viva por tanto tiempo. “Dicen que nunca habían visto una válvula tan deteriorada como la mía; que nunca habían operado un válvula tan fea, estuve viendo de milagro los últimos seis meses”, expresó.

Sin embargo, con el apoyo tanto de su familia como de amigos, Martha pudo salir adelante como bien lo mostró en estos videos, en los que aparecen sus hijos, a quienes bromeó mientras le tomaban una muestra de sangre. “Básicamente les hago este video para agradecerles que me haya mandado muchísimos mensajes, no les puedo contestar a todos, mi corazón ya está bien, tengo muy poquito dolor”, dijo.

La famosa también aprovechó para darle las gracias a sus fans por apoyarla en estos momentos tan difíciles, pues además de sus mensajes de aliento, muchos acudieron a donar sangre al hospital en el que se encuentra. Y para recordar este difícil momento de la mejor manera, Martha publicó una foto con sus hijos, quienes la abrazan mientras ella sonríe a la cámara. “Así cómo no me voy a sentir fuerte”, comentó la famosa, agregando que su actitud positiva fue una de las cosas que le ayudó en su operación… ¡y eso sin duda es de aplaudirse!

