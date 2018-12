La emotiva despedida de Enrique Peña Nieto

¡Agradecido por haber sido Presidente! Ese es el sentir de Enrique Peña Nieto, quien después de entregar la banda presidencial al nuevo gobernante de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió dirigir un breve –pero emotivo- mensaje a sus seguidores en Instagram.

El político de 52 años compartió una foto en dicha red social en la que aparece entregando el importante distintivo mexicano a Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Cámara de Diputados Mexicana, esto durante la ceremonia de investidura de López Obrador. “El más alto honor de mi vida haber servido a México. Gracias”, confesó Enrique en la imagen, en la que luce una sonrisa discreta mientras dobla la banda presidencial.

VER GALERÍA

La imagen causó todo un furor en las redes, ganando más de 158 mil ‘me gusta’, así como 8 mil comentarios de sus seguidores. Sin embargo, esa no fue la única dedicatoria que el ex mandatario publicó en Instagram, pues un día antes, Enrique subió otra foto en la que aparece saludando en el balcón de Palacio Nacional.

“Durante 6 años trabajé por un mejor México, buscando avanzar sin dividir; modernizar sin imponer y transformar sin destruir. Es mucho lo que hemos logrado los mexicanos y mucho más lo que podemos hacer unidos por el bien de nuestro país. ¡Gracias por siempre, México!”, expresó.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Y sin poder dejar el humor que tanto lo caracteriza, Enrique decidió hacer su última publicación como Presidente de la mejor manera: a través de un Instagram Story, en la que aparece de lo más contento, adelante de un coche como copiloto, viendo hacia atrás mientas sonríe. “Rumbo al congreso”, puso en el video.

En sus últimas horas como Presidente, Enrique no solo recibió el apoyo de sus seguidores, sino también de su hija Paulina Peña, quien le agradeció los detalles que tuvo como político pero sobre todo, como padre. “Como hija solo puedo decir que estoy llena de orgullo y admiración por ti, porque sé que por seis años te volcaste por este, nuestro hogar, aunque eso significara vernos poco pero no querernos menos, al revés: nuestro amor cada día más fuerte. ¡Te amo, Papito! Me explota el corazón de emoción por ti y tu camino recorrido. ¡Te admiro en todo momento, Señor Presidente! ¡Siempre juntos! ¡Eres grande! GRACIAS POR TANTO”, fueron algunas palabras que su primogénita le dedicó.

VER GALERÍA