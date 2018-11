La razón por la que las bebés de Jacky Bracamontes nacerán en Estados Unidos

No hay emoción más grande que la de convertirse en mamá y Jacky Bracamontes lo sabe. La guapa conductora está viviendo la recta final de su cuarto embarazo, con lo que ella y su esposo Martín Fuentes se preparan para recibir a dos miembros más en su hermosa familia: Paula y Emilia. Ahora que falta menos para que estas amadas niñas vengan el mundo, algunos se preguntaban dónde sería el nacimiento, puesto que la también actriz suele viajar fuera del país por cuestiones laborales. Ha sido el mismo piloto quien ha señalado que sus gemelas nacerán en Estados Unidos y ha explicado la razón de que sea así.

Martín, esposo de la guapa mexicana desde 2011, está muy emocionado por la próxima llegada sus niñas y habló al respecto en un evento sobre automovilismo. “Decidimos que nacieran en Estados Unidos porque Jacky estará trabajando allá y era complicado que pudiera viajar luego de octubre. El doctor lo decidió así. Nosotros no tenemos problemas, Caro (su segunda hija) nació allá y no nos causa problema”, dijo a Univision el piloto de carreras, quien también detalló que gemelas vendrán al mundo entre el 18 y el 20 de diciembre.

Sin embargo, el hecho de que Paula y Emilia nazcan en Estados Unidos no significa que sean menos mexicanas, así lo aseguro Fuentes. “Yo quiero que mis hijas sean mexicanas 100 por ciento. Claro que tendrán el pasaporte americano, pero mis hijas son mexicanas", dijo Martín, quien además es padre de Mini Jacky, Carolina y Renata. En la misma entrevista, el marido de Jacky aprovechó para reaccionar a las críticas de las que ha sido objeto por las actividades que realiza al aire libre con sus niñas, pues algunos las consideran que no son aptas para las pequeñas. “Me bombardearon porque mis hijas brincaron de un puente de su casita. Alguien puso que las estoy tratando como varoncitos, pero no, para mí ya no debería de haber diferencia entre hombres y mujeres; quien opine diferente vive en la prehistoria”, dijo.

En otra entrevista concedida al diario Milenio, Martín aseguró que a sus hijas les gusta divertirse y que de alguna forma se inspiran en él. “Las mujeres tienen la misma habilidad que el hombre; yo hago deporte de alto riesgo, pero mis niñas no se achican, me ven esquiar y quieren hacer lo mismo conmigo, o se quieren aventar de algún lado preguntándome si las cacho, es plena confianza, ellas confían en mí. Todos somos iguales, las mujeres hacen hasta mejores cosas que el hombre y ellas son niñas que van a cambiar el mundo”, señaló el piloto.

A punto de convertirse en mamá nuevamente, Jacky se dejó ver hace unos días luciendo un muy crecido baby bump durante los festejos por el Día de Acción de Gracias, mismos que pasó con sus padres y amigos en Miami. Y es que no es para menos, pues la conductora ya tiene más de ocho meses de embarazo. Fue el pasado mes de julio que la conductora de televisión dio a conocer la buena nueva. "¡Sí estoy embarazada! Tengo 14 semanas, muy emocionada de poderlo compartir con todos ustedes”, reveló Jacky el pasado mes de julio en el programa Un Nuevo Día, confirmando así los rumores que habían circulado sobre que buscaba convertirse en mamá nuevamente junto a Martín.

