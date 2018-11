Ingrid Coronado: ‘Cuando sucedió mi divorcio a mis niños les ayudó llorar’

Dispuesta a conquistar cada uno de sus sueños, Ingrid Coronado emprende esta nueva etapa en su vida, una pausa de tres meses alejada de los foros de televisión en la que dedicará tiempo a su familia y a un proyecto que la tiene enteramente entusiasmada: su reciente faceta como escritora. En sus propias palabras, esta aventura nació a raíz de la gran necesidad que sintió de expresar sus emociones de “alguna forma sana” y también de las profundas reflexiones sobre aquellas experiencias que la han marcado para siempre, como el hecho de ver llorar a sus tres hijos. De ahí que así titulara su nuevo libro, un cuento que hoy ha visto la luz y que lleva por nombre Simón y El Sauce Llorón.

Ingrid se sinceró para compartir aquellas memorias de cuando en uno de los instantes más difíciles de su vida, sus hijos se mostraron enteramente sensibles, uno de los episodios más personales que hoy se atreve a contar con motivo de la publicación de este cuento. “Justo cuando sucedió mi divorcio, me di cuenta que una de las cosas que más les ayudó a mis niños fue llorar, el que se permitieran llorar, y me acordaba de estas palabras que nos decían cuando nosotros éramos niños de ‘no llores, no estés triste, no hay que estar enojados, hay que estar contentos, hay que agradecerle a la vida’ y cuando uno está pasando por momentos difíciles uno lo que quiere es llorar…”, confesó en entrevista con Javier Poza.

La conductora de televisión, que ha expresado abiertamente su pasión por la música, también ahondó en cómo se encuentra su familia en este momento, a manera de retrospectiva de todos aquellos sucesos que, en conjunto, han podido superar. “Hoy por hoy puedo decir que mis hijos están muy bien, que han pasado estas pruebas que la vida nos ha dado de una forma increíble y sí creo que en gran medida es porque todos nos permitimos llorar y nos acompañamos en esta sensación de llorar…”, agregó.

Durante la charla, también reveló cómo fue ese instante en que llevada simplemente por su intuición dio vida a esta historia que le permitió dejar al descubierto otra de sus habilidades, en medio de los constantes cambios a los que se ha enfrentado estos días, con su reciente salida del programa de televisión al que dedicó varios años de su vida. “Estaba un día sentada en la casa, en donde tenemos un sauce llorón y de pronto me llegó ese momento de inspiración en donde dije: ‘Voy a escribir’, agarré mi celular, me senté y me puse a escribir un cuento. Tengo una muy buena amiga que ya tiene experiencia en cuentos infantiles y entonces se lo reenvié y al día siguiente me dijo: ‘Ingrid, ya tienes editorial’, son las sorpresas de la vida…”

Hace ya varios años que Ingrid disfruta de su soltería, circunstancia que le ha permitido reencontrase consigo misma para explorar otras facetas que también forman parte de lo que más le apasiona. “Hace siete años descubrí que necesitaba encontrar la forma de expresar mis emociones de una forma sana, entonces empecé a componer canciones y es algo que sigo haciendo a la fecha y que me llena el corazón, que me ayudó mucho en momentos difíciles… es algo que me sirve mucho”, dijo.