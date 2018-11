¿No es gran cosa? Así es el espectacular avión privado en el que viajaron Kim Kardashian y Kanye West

¿Viajar en un reducido asiento en un vuelo comercial? Podrá ser la única opción de algunos, pero no para Kim Kardashian y Kanye West. Aunque es común entre las celebridades usar jets privados, pocos tienen la posibilidad de volar en un lujoso Boeing 747, una espaciosa aeronave de dos pisos con capacidad de hasta 600 pasajeros. La famosa pareja se embarcó en este impresionante avión, dotado de amplias recámaras, lujosos baños, cómodas salas y espacio suficiente para hacer ejercicio. Y lo mejor es que no han tenido que compartirlo con cientos de personas, pues al parecer sólo viajaron en él Kadashian, su personal trainer, West y el equipo de Yeezy, la marca de clazado del rapero. Aunque Kim, quien compartió algunos vistazos de aparato, no detalló su destino ni el objetivo del viaje, medios como el Daily Mail señalan que el Boeing pudo haber sido rentado por una conocida firma deportiva que colabora con Kanye. Haz click en el video para ver a detalle esta impresionante aeronave.