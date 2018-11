Ivanka Trump estará este 1° de diciembre en México

Lo que comenzó como un rumor ha sido confirmado, Ivanka Trump, hija del Presidente de Estados Unidos, estará entre los distinguidos invitados a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como nuevo mandatario de nuestro país. Después de que se diera a conocer que la llamada Primera Hija podría acompañar al Vicepresidente Mike Pence para asistir a este evento en la Ciudad de México, ha sido el mismo Donald Trump quien ha confirmado la información.

VER GALERÍA

El mandatario estadounidense dio a conocer esto la noche de ayer durante una mesa redonda en Mississippi, en la que fue cuestionado sobre su relación con el gobierno entrante -sobre todo, ante la difícil situación que se vive en estos momentos en la frontera norte con las caravanas migrantes-. La Casa Blanca confirmó esta información explicando que Trump ha desarrollado una ‘fuerte relación’ con el próximo presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, y que espera trabajar de la mano con él.

Aunque desde octubre pasado se supo que Trump no haría el viaje para la investidura presidencial, y que en su representación estaría el Vicepresidente Pence; la asistencia de Ivanka ha llegado como una sorpresa inesperada. La hija del mandatario se ha ganado un lugar en la Casa Blanca en un papel de ‘consejera’ de su padre y en más de una ocasión ha realizado viajes internacionales en su nombre, trabajando de forma no oficial en una faceta diplomática con algunos gobiernos, pero hasta ahora no había tenido contacto con nuestro país, sino que ha sido su marido, Jared Kushner, quien ha estado al frente de esta relación.

VER GALERÍA

Los medios estadounidenses han hecho eco de esta visita de Ivanka a nuestro país, sobre todo después de que en los últimos días el Presidente Trump ha tenido una tensa relación con las autoridades mexicanas ante las dificultades que están representando las distintas caravanas migrantes que están intentando ingresar al país de las barras y las estrellas. A pesar de que no se ha logrado llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes, el que Ivanka haga acto de presencia en el evento de investidura podría ser una confirmación de la buena relación que Trump ha dicho tener con Andrés Manuel.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Máxima de Holanda e Ivanka Trump, cara a cara: las claves de su nuevo duelo de estilo

Ivanka Trump y el estiloso traje completamente rojo de 8 mil pesos que causó furor

A pesar de que solo faltan cuatro días para la toma de protesta del nuevo presidente, los invitados confirmados a la ceremonia siguen siendo todo un misterio. Desde julio pasado, nombres como el del Papa Francisco y más recientemente -esta mañana- el del Xi Jinping, Presidente de China, han sido barajeados para que solo horas más tarde sean descartados. Será hasta el próximo 1 de diciembre que se podrá ver qué mandatarios internacionales asistieron a este evento.

VER GALERÍA