Atala Sarmiento, ¿respondió así a los comentarios de Pati Chapoy?

La salida de Atala Sarmiento de Ventaneando sorprendió en su momento al público y dejó a sus fans llenos de dudas. Aunque ya han pasado varios meses de lo anterior, e incluso ella ya se incorporó a un nuevo programa, el tema sigue dando de qué hablar, pues muchos sospechan que hubo problemas de índole un tanto personal, los cuales seguirían sin superarse. Y es que, pese a que a hasta ahora todo se ha mantenido medianamente cordial entre la conductora y sus ex compañeros, sí ha habido sentidos intercambios de palabras. Ahora, fue Pati Chapoy, ex jefa de la presentadora de Intrusos, la que ha hecho algunos comentarios que han incomodado a la rubia, provocando además una enérgica respuesta de su parte.

La titular de Ventaneando acudió como invitada a una entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, espacio en el que entre otros temas, fue abordada sobre la salida de Atala del exitoso programa de espectáculos. "Es muy fácil detectar cuando una persona es presa de la envidia, muy fácil”, dijo Pati al ser cuestionada por la también periodista. “Te voy a platicar el caso de cuando llega a Ventaneando Jimena Pérez, La Choco, que es una mujer hermosa, joven, guapa despertó mucha envidia en Atala siendo cuñadas", explicó Chapoy, en referencia al parentesco entre ambas, pues Jimena es esposa de Rafa Sarmiento. “Entra la niña a trabajar a Ventaneando, tiene un cuerpo hermoso, se ponía unas medias de colores fantásticas y shorts. Al día siguiente Atala se vestía exactamente igual que ella”, contó la presentadora de TV Azteca antes de reiterar: “Con eso detectas cuando una persona es envidiosa y si tú eres presa de la envidia cometes muchos errores, muchísimos errores”.

Pati aseguró que la salida de Atala de su programa, ocurrida el pasado mes de marzo, fue inesperada. “Fue sorpresivo para todos pero ella tiene una incapacidad para mantener una buena relación con la gente que la rodea. Hay una historia larga que si en algún momento ella la quiere platicar que la platique, pero una historia larga de cómo no ha podido mantener amistades”, señaló Pati. “Sí fue sorprendente para todos, pero bueno, ella tomó esa decisión, ¿enojada por algo? No sé. ¿Qué fue lo que la motivó? No sé. Y deseo que le vaya bien, nada más”.

Todas estas declaraciones hicieron eco Atala, quien desde hace varias semanas forma parte del elenco programa Intrusos. Sarmiento respondió ante tales señalamientos con un mensaje enérgico compartido en sus redes sociales. “Hace 6 meses di vuelta a la página para iniciar otro capítulo en mi vida. En este tiempo he aguantado todo tipo de embates a quien no deja de buscar maneras de desprestigiarme profesionalmente”, reprochó la conductora, aunque sin mencionar ningún nombre. “Ahora también me ataca en lo personal intentando enemistarme con mi familia. No importa cuántas veces, por cuánto tiempo y cuántas personas continúen intentándolo”, agregó antes de finalizar positivamente. “Yo voy a seguir adelante, cada vez más fuerte porque todas sus tormentas las voy a convertir siempre en arcoíris”.

Durante su entrevista, Mara Patricia no pudo evitar mencionarle a Pati el hecho de que Atala no ha sido la única en dejar las filas de Ventaneando. “Televisa compró a Carmen Armendáriz, a Juan José Origel y a todo el equipo de producción, todo, la única que se quedó fui yo, todo es todo, ok. Ahí te está hablando de ambición. Obviamente le pagaron no sé cuánto, le ofrecieron no sé qué, y se fueron todos”, explicó Chapoy antes tal señalamiento, en el video que ha causado gran revuelo por sus declaraciones sobre Sarmiento.

