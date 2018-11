El romántico detalle de Luis Miguel con Rebecca de Alba en su concierto

Hay hombres detallistas… ¡y Luis Miguel! Así lo reveló Rebecca de Alba, quien para sorpresa de muchos contó el romántico detalle que el cantante tuvo con ella en uno de sus conciertos más recientes en el Auditorio Nacional, en donde no solo la cautivó con su talento, sino también con un regalo de lo más elegante y tierno.

¿El obsequio del que todos hablan? Una rosa blanca, la cual el Sol de México le lanzó a la famosa de 54 años, una acción que suele hacer en cada uno de sus shows, antes de que se acaben –y que sin duda la hipnotizó-. “¡Una rosa blanca! Yo no sé si todas las noches lo hace pero eran muchísimas rosas blancas que iban por allá y por acá. Total, que hasta la quinta me llegó y tomé mi rosa. Esa rosa ahí está, es especial, es una persona que quiero mucho y admiro. Es la única rosa que me han aventado en un concierto, ¡entonces más vale que la guarde!”, contó a De Primera Mano, sin poder ocultar la alegría de recordar ese bonito momento con una sonrisa de oreja a oreja.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Rebecca también aseguró que Luis Miguel está en su mejor momento, algo que no se refleja no solo en su físico, sino también en su voz, algo que la dejó más que maravillada. “Yo noto que está dando más matices en su voz. Algo sucede, maravilloso, que de repente se dedica muchísimo, en ciertas canciones, al juego de las notas. La tesitura de la voz es fantástica. Tuvimos la fortuna de que nos tocó una de esas grandes noches”, contó la famosa, sin revelar quién la había acompañado a tan bella velada.

VER GALERÍA

Y fue tanto el encanto que Luis Miguel despertó en Rebecca que la famosa no dudo en defenderlo de las críticas que ha recibido de algunos fans por la impuntualidad o acciones que ha realizado en varios conciertos –algunos incluso cancelándolos por motivos desconocidos-.

“Pues a mí me tocó un súper show. No sé, yo creo que es cada quien como le toque o lo perciba. […] Yo creo que cantantes exitosos que tienen giras así de intensas o los actores o actrices que están en teatro y telenovela y películas tienen una carga de trabajo verdaderamente fuerte y creo que todavía más los cantantes. Creo que es agotador y seguramente, a estos fans, les tocó eso”, agregó Rebeca.

¿Lo cierto? ¡Es que no hay duda de que la conductora muy difícilmente olvidará este concierto así como el romántico instante que tuvo con el Sol de México!

VER GALERÍA