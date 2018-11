Khloé Kardashian disfruta del primer 'Thanksgiving' de True en compañía de Tristan Thompson Para tan especial fecha, la socialité y la bebé viajaron a Cleveland para compartir esta festividad con el papá de la niña

En contra de todo pronóstico, Khloé Kardashian y True Thompson viajaron a Cleveland para celebrar, el primer Día de Acción de Gracias de la bebé, al lado de su papá, Tristan Thompson. A diferencia de todo el clan Kardashian que, se reunió para festejar esta especial fecha, la menor de las hijas de Robert Kardashian decidió que, en esta ocasión, no seguiría a su familia y con el objetivo de compartir con el padre de su hija regresó a la casa que alguna vez compartió con el jugador de la NBA.

A través de su cuenta de Instagram, Khloé compartió varias imágenes de cómo se preparó para esta festividad, para la que eligió decorar la mesa en torno a la que se reunieron sus invitados, en tono rosado, color que se ha convertido en el preferido de la socialité, a la hora de hacer alusión a su pequeña.

Para esta ocasión, Khloé y Tristan no necesitaron de muchos invitados y, cobijados por su círculo más cercano, agradecieron a la vida por, pese a todo, poder celebrar esta fecha juntos y en compañía de su pequeña, quien nació en abril pasado en Cleveland. Recordemos que luego de pasar los primeros meses de vida de True en esa casa, la familia se trasladó a Los Ángeles para permanecer una temporada cerca del clan Kardashian; sin embargo, Koko y la bebé están de vuelta en el hogar donde escribieron sus primeras memorias como madre e hija.

A tenor de las imágenes que compartió Khloé, True se convirtió en la gran protagonista de esta cena en la que ocupó el lugar principal en la mesa y, como buena Kardashian, lució un estiloso atuendo para la ocasión, también en tono rosado. Como parte de esta festividad, Khloé compartió una publicación en Instagram en la que dio gracias por lo más importante que le ocurrió este año: “Agradecida porque me elegiste”, escribió haciendo referencia a la bebé.

Recientemente se estrenó en la temporada número 15 de Keeping Up with the Kardashians el episodio del nacimiento de True, acontecimiento que ocurrió en medio del escándalo mediático que provocaron los videos del basquetbolista con otras mujeres. Según reveló Khloé, en aquella ocasión – y todo parece indicar, también ahora- suprimió sus sentimientos hacía Thompson, derivados de la incómoda situación, y permitió que estuviera presente en la sala de parto, todo con el objetivo de que tanto su hija como él escribieran juntos estas especial memoria.

Aunque no está muy clara la situación sentimental de Tristan y Khloé, desde que nació True han trabajado muy duro para convivir como familia, como muestra, la encantadora imagen para la que posaron ayer y que, sin duda, será uno de los recuerdos más especiales con que la niña cuente en el futuro.