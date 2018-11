¡Qué grande está! Manuela Sanz, hija de Jaydy Michel, acapara miradas con su estilo Como pocas veces, la esposa de Rafa Márquez publicó una imagen al lado de su primogénita, quien está convertida en una guapa jovencita de 17 años

La moda ha sido una constante en la vida de Manuela Sanz, hija de la exmodelo Jaydy Michel y el cantante Alejandro Sanz, así que no nos sorprende ver el estilo que posee. Convertida en una guapa joven de 17 años de edad y, heredera del porte de su mamá, esta mañana, acaparó toda la atención de los seguidores de Michel quien, como pocas veces, publicó una imagen en la que aparece al lado de su primogénita, luego de asistir como invitadas a un desfile.

Jaydy y Manuela presenciaron, desde la front row, la nueva propuesta de moda de una tienda departamental. Para la ocasión, la joven demostró que el estilo corre por sus venas y, con un atuendo muy adecuado para su edad -en el que combinó un crop top negro y un pantalón azul celeste, estilo cargo, con tacones negros-, la joven brilló con luz propia.

Esta imagen, que en menos de dos horas generó miles de likes, abrió todo un debate entre los fanáticos de Michel quienes no se logran poner de acuerdo en a quien se parece más la joven. Un grupo asegura que es idéntica a Alejandro Sanz, mientras otros aseveren que es el vivo retrato de la exmodelo.

Si bien, toda la atención en esta publicación se centró en Manuela, no podemos pasar por alto el impecable look que llevó Jaydy, quien dio cátedra de estilo con su outfit más otoñal en el que el estampado de animal print, un cinturón y unas botas fueron los elementos primordiales. Orgullosa de su primogénita, Michel acompañó esta entrañable foto con la frase: “Mi princesa”, palabras que definen perfectamente a la joven que, hasta el momento, no ha expresado sus ganas de seguir los pasos de sus papás, aunque ya en un concierto de Sanz dejó ver que posee la vena artística del español.

Aunque en el pasado, Jaydy prefería no publicar fotos de su hija en redes sociales o, procuraba cuidar su identidad con imágenes en las que no se le veía el rostro, de un tiempo a la fecha, Michel ha pasado por alto su propia restricción y comparte a menudo fotos y videos con su primogénita quien, además, heredó también su belleza. Por lo que podemos ver en la red social de la exmodelo, Manuela es pieza clave en la conviviencia familiar, además de ser la hermana mayor más protectora de Leonardo, también comparte con su mamá su pasión por el yoga, disciplina que practican juntas.