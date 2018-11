¿Qué es lo que tiene sumamente molesta a Galilea Montijo?

Algo que caracteriza a Galilea Montijo, además de su carisma y simpatía, es su espectacular figura. La conductora de televisión ha revelado que su estilizado cuerpo se lo debe a una alimentación sana así como a su disciplina con el ejercicio. Sin embargo, recientemente ha habido quienes se han querido aprovechar de la imagen de esta famosa, lo cual le ha provocado una molestia perfectamente entendible en ella. Pero la guapa mexicana no se ha quedado callada, pues ha expresado públicamente su descontento ante tal situación.

En su cuenta de Instagram, Galilea alertó sobre una empresa que ha querido lucrar con su imagen, vendiendo productos que supuestamente sirven para bajar de peso. “¡Qué poca de esta empresa que las engaña para vender!”, escribió la conductora de Hoy, evidentemente enojada con los responsables de la promoción de estos artículos. “No las uso, no las recomiendo, nunca he trabajado con ellos, ¡no se dejen engañar!”, alertó Montijo a sus seguidores, al compartir una imagen del anuncio con su imagen, pero al que colocó una leyenda con un mensaje enérgico: “Qué fraude de esta empresa y su publicidad barata (…) que no les mientan”.

Tras hacer esta denuncia en sus redes sociales, hubo otra famosa que se manifestó al respecto, pues según comentó, ella misma ha sido objeto de esta publicidad fraudulenta. “Me hicieron idéntico que a ti hace un mes más o menos… Fatal que engañen a la gente que si cae y compra”, comentó la guapa Ximena Navarrete a la publicación de Galilea, quien le reiteró su enojo por la situación con unos emojis. Los seguidores de la conductora agradecieron su preocupación por desmentir esta publicidad e incluso la sugirieron unirse a la ex Miss Universo para emprender acciones legales.

Y es que al menos en el caso de Galilea no es la primera vez que intentan hacer dinero a costa de su imagen, vendiendo productos que prometen a los consumidores hacerlos bajar de peso. Apenas el pasado mes de septiembre la estrella de Hoy denunció una situación similar. “Ayer iba llegando al aeropuerto y me paró una señora y me dice: ‘oye, ¿me recomiendas mucho esas pastillas para bajar de peso?’ y yo, ¿cuáles? Entonces me puse a investigar ahorita en la computadora y me doy cuenta que estos malditos, a base de mentiras, les están vendiendo unas pastillas que según yo tomé para bajar de peso, ¡no es cierto!”, dijo en un video que compartió en sus redes sociales.

En el mismo clip, la conductora reveló cuáles sí han sido sus métodos para mantener su estilizada figura. “Voy con un bariatra, hace años que me cambió la vida, me enseñó a comer bien, hago mucho ejercicio y de verdad, no crean a esta gente mentirosa…”, agregó, antes de manifestar su preocupación por sus fans: “Si les pasa algo me voy a sentir muy mal, a parte han de ser malísimas porque lo hacen a base de mentiras… ¡no crean nada!”, advirtió.

