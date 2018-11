El abrigo con el que Melania Trump ha inaugurado oficialmente el guardarropa de las fiestas

Ha dicho que quiere que la gente ponga más atención en lo que dice que en lo que viste, pero la realidad es que los looks de Melania Trump no dejan a nadie indiferente. Para muestra de esto, el abrigo que lució para recibir el árbol de navidad de la Casa Blanca, una tradición en la que las primeras damas de Estados Unidos participan año con año. Si hace doce meses se hacía acompañar por su hijo, Barron Trump, esta vez ha aparecido con su marido. Pero no fueron los habituales gestos del mandatario estadounidense los que capturaron todos los flashes, sino la elegante elección de la Primera Dama que en definitiva se convertirá en un favorito de la temporada.

VER GALERÍA

La prenda statement que ha dado por inaugurado el guardarropa de fiestas de este año ha sido un abrigo con corte de capa en tartán de la firma Michael Kors. La pieza que está totalmente agotada en Estados Unidos pero que todavía se encuentra disponible en Gran Bretaña por la nada despreciable cantidad de 3,195 libras esterlinas (alrededor de $84,668 pesos mexicanos) cuenta con todos los elementos para destacar en la época navideña. Hecho de lana, el abrigo está hecho en Italia y tiene todas las cualidades de una capa, manteniendo los aspectos esenciales de su naturaleza. Apostando a la tendencia del año en cuanto a abrigos se trata, va por debajo de la rodilla y su tradicional tela de tartán hace que vaya perfectamente con la época.

Para dejar que esta pieza fuera la protagonista de su look, Melania decidió combinarla con suéter y pantalones negros y aunque casi nunca deja sus stilettos en casa, esta vez apostó por unas altas botas en el mismo color, que por supuesto, eran de Christian Louboutin. Al parecer, fueron de modelo Alta Top con un precio de 1,550 dólares (algo así como $31,000 pesos mexicanos).

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Melania Trump juega su 'carta Jackie O' en su último duelo con Brigitte Macron

El costoso abrigo que Melania eligió para repartir dulces de Halloween

Al parecer, Melania ha decidido que ésta será una temporada de abrigos con estampado, pues en las últimas semanas éste es el cuarto que luce. Aunque suele llevarlos por encima de los hombros, en esta ocasión, al tratarse de una capa, lo llevó de forma tradicional. Su elección fue perfecta para la recepción del árbol de navidad que adornará la residencia presidencial. En el ritual que se lleva a cabo año con año, el árbol llegó a la Casa Blanca en un carruaje llevado por dos caballos, regalando una bonita postal navideña.

Según reportaron medios estadounidenses, la oficina de la Primera Dama explicó que la ausencia de Barron se debía a que el niño todavía se encuentra en clases y sus obligaciones no le permitieron aparecer.

VER GALERÍA