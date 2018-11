Qué pondrá distancia entre Gabriel Soto e Irina Baeva -y no es lo que piensas- El nuevo proyecto de la rusa podría poner tierra de distancia entre los enamorados

Han defendido su amor contra todo y aunque se les ha visto en público juntos en contadas (y muy secretas) ocasiones, parece que algo pondrá distancia entre Gabriel Soto e Irina Baeva. Y no, no se trata de ningún asunto de desamor, sino literalmente distancia física debido al nuevo proyecto al que Irina se ha integrado para la pantalla chica. El Último Dragón, nueva telenovela en la que la actriz rusa participará, se grabará en Japón, España, Estados Unidos y México. Mientras ella se entrega a esta nueva actuación, Gabriel se encuentra participando en Mi Marido Tiene Más Familia, que se encuentra al aire actualmente.

Irina anunció este nuestro proyecto a través de su cuenta de Instagram, en donde posó con el elenco que será encabezado por Sebastián Rulli y Renata Notni. “Ahora sí, más oficial imposible -demasiado feliz y emocionada de ser parte de uno de los proyectos más ambiciosos. ¡Familia #ElÚltimoDragón! ¡Arrancamos!”, escribió la actriz junto a un par de fotografías del claquetazo inicial en el que se reunió gran parte del equipo que trabajará en esta producción internacional. Por supuesto, no se sabe de momento si la pareja vivirá un amor a distancia o si como mucho se rumoró cuando Irina trabajó en el equipo de Televisa Deportes en Rusia 2018, Gabriel la acompañará en sus aventuras por el mundo.

Al parecer, después de la tormenta llega la calma y después de la ola de críticas que la pareja recibió al darse a conocer oficialmente, parece que las aguas se han calmado y los dos se han enfocado enteramente en sus carreras profesionales, llevando su relación en las más discretas de las privacidades. Incluso, en las redes sociales han limitado al mínimo sus interacciones, con apenas unos sutiles likes por parte de la rusa a su enamorado.

En últimas fechas, tanto Gabriel como Irina han alzado la voz para denunciar las críticas y los abusos, Irina enfocándose en el cyberbullying, con Gabriel reaccionando a los comentarios que se dan alrededor de su vida. Siempre dispuesto y abierto a enfrentar las adversidades, el actor no ha tenido reparo en defender tanto su relación, como para pedir respeto para la madre de sus hijas y exmujer. “Tan es mentira que Geraldine lo dijo. Yo lo estoy diciendo categóricamente aquí, es simplemente inventar por inventar, es ahí donde digo ya basta, ya no se vale hacer ese tipo de periodismo, es hora de hacer periodismo con fundamentos, con bases. Si van a decir algo, que tengan las pruebas necesarias”, comentó en entrevista para el programa Hoy. “Ya basta porque trae consecuencias, todo lo que me inventaron y me imputaron hace un año y medio, con un tema que no voy a repetir, fue un tema que causó muchas consecuencias, entonces, ya basta de estar con esos temas tan graves. Hay que ser fuerte y creo que es difícil obviamente. Como seres humanos nos tenemos que respetar nadie tiene derecho a juzgar nada y más si no les incumbe y más si no saben realmente cómo fueron las cosas”, explicó.

