Adela Micha aclara si ventiló o no un nuevo romance en sus pasadas vacaciones por Grecia

Si bien Adela Micha asegura que, por ahora, no hay algún galán que ocupe un lugar en su corazón, no se ha salvado de las especulaciones en torno a lo que acontece en su vida sentimental. Lo cierto es que los pasos de la periodista no han pasado desapercibidos, en especial por aquella escapada que realizó por Grecia acompañada de un joven a quien se refirió como su “buena compañía”. Ese instante, que podría haber pasado inadvertido para muchos, fue la supuesta señal de un romance,-nunca confirmado-, pero sí desmentido por ella misma, cuando en uno de sus recientes programas de La Saga se le cuestionó al respecto.

En un instante de la charla, y teniendo como invitados de su emisión a Ingrid Coronado y Rafael Sánchez Navarro, hablaron de la suplantación de identidad en redes sociales, comentario que dio pie a Micha para preguntar a su equipo si existían más cuentas en la red a su nombre, sin dejar de lanzar algunas palabras que llamaron la atención desde el primer instante. “Invéntenme que ando con alguien, no importa, ¡ya aunque sea inventado!”, dijo entre risas. De inmediato Ingrid hizo una rotunda afirmación: “¡Ya te han inventado hace poquito! A ti…”.

Tras lo dicho por la conductora de televisión, Adela se mostró sorprendida y no dudó en preguntarle que con quién se le había relacionado. “Con el de las flores, alguien que pone flores…”, comentó la conductora de Venga La Alegría. Segundos después, la periodista pudo recordar al galán en cuestión y se dispuso a dejar todo en claro. “¿Con Alfonso? Es que nos fuimos juntos de viaje familiar. Hombre, es un chamaco que está guapísimo…”, aclaró. Y ante la insistencia de Ingrid, quien le pedía a Micha que dijera la verdad, la comunicadora lo tomó todo con buen humor dando detalles de lo que había ocurrido. “Así se hacen los chismes, pero yo subí la foto, en realidad la subí yo…”, aseguró.

En agosto pasado, Adela viajó a Grecia para disfrutar de unas vacaciones, instante que presumió en su cuenta de Instagram y que además dio mucho de qué hablar, pues posó junto a un joven que despertó las dudas. En la foto aparecen los dos mirándose de frente, mientras ella está apunto de acariciar el rostro de su compañero de viaje, lo que hace evidente la familiaridad de su convivencia. Minutos después se supo que se trataba de Alfonso Helfon, quien fue uno de los wedding planner de la boda de su hijo, Carlos Gotlib.

Lo cierto es que el cariño entre ambos es mutuo, pues Alfonso correspondió al gesto de Adela con otra historia en Instagram en la que ella aparece dándole un beso en la mejilla. En esta publicación, Helfon le dedicó un breve mensaje a la comunicadora, quien hasta el momento no había hablado de este tema. “Te amo @adelamicha”, se puede leer en la imagen.