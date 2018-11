En ¡HOLA!, Michelle Obama, las confesiones más impactantes de la ex primera dama de Estados Unidos

Es una de las mujeres más carismáticas e interesantes de nuestros tiempos, por lo que su biografía se encontrara agotada a las horas de haber salido a la venta no ha sorprendido a nadie. Michelle Obama ha decidido contar en Becoming todo, desde sus años como una niña precoz y ávida de aprender, hasta aquel momento en el que se enamoró del que se convertiría en el presidente 44 de Estados Unidos. “Barack me miraba con curiosidad y un atisbo de sonrisa, ‘¿Puedo besarte?’, me preguntó. Y entonces me incliné hacia él y todo cobró claridad”, se lee en el fragmento del primer beso de los Obama. Esta semana en ¡HOLA!, disponible los jueves, -en primicia- éste y otros extractos de su libro de memorias.

“Vivir en la Casa Blanca es como vivir en un hotel de lujo pero no tiene otros clientes, salvo tú y tu familia”, explica la ex primera dama sobre su estancia de ocho años en la residencia presidencial de Estados Unidos, en donde sus dos hijas, Sasha y Malia, vivieron importante parte de su infancia y adolescencia; pero no por eso dejaron de lado las responsabilidades establecidas en su familia. “Dejé claro al personal de la Casa Blanca que nuestras hijas se harían la cama todas las mañanas, igual que en Chicago”, es otro de los fragmentos en el que Michelle describe cómo era la vida de los Obama en sus años a la cabeza de la presidencia de Estados Unidos. Encuentra ésta y otras confidencias más, en primicia, en esta edición.

