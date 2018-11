‘El Burro’ Van Rankin habla de su pelea con Luis Miguel y de su paso por Los Pinos

Ahora es conocido como uno de los conductores más populares de la televisión, sin embargo Jorge Van Rankin tiene un pasado ligado a grandes personalidades del espectáculo y también de la política. Con la apertura y simpatía que lo caracteriza, el presentador de Hoy habló de algunos capítulos de su vida, como su paso por Los Pinos, cuando era amigo de Federico de la Madrid, hijo de un ex Presidente, o cuando fue novio de una hija de otro ex mandatario mexicano. El Burro se sinceró también acerca de su amistad con Luis Miguel y detalló qué fue lo que provocó una ruptura de más de dos décadas con el intérprete.

El simpático conductor habló de su experiencia en la Residencia Oficial de Los Pinos, a la que tuvo acceso debido a sus relaciones. Entrevistado por Mauricio Mancera para su programa de YouTube, Van Rankin, contó que cuando era joven, y amigo del hijo de Miguel de la Madrid, solía llegar en su propio auto, que en ese entonces era un bocho. Contrario a lo que pudiera pensarse respecto a los protocolos de seguridad, por tratarse de alguien muy cercano a Federico, los filtros eran mínimos. El Burro detalló cómo eran los espacios de la casa presidencial en aquellos tiempos, y también cuando fue novio de una hija del ex Presidente Carlos Salinas, y el ambiente que él percibía al interior del inmueble lo calificó como “muy normal”.

Sin embargo, recordó un episodio en el que debido a un robo al interior de la casa presidencial, fue investigado, situación que no le agradó pues obviamente no estaba involucrado, pero que ahora recuerda con buen humor. No bastante, tal incidente contribuyó a su distanciamiento del hijo del ex mandatario. “Yo terminé ahí nuestra relación de amistad, porque me dolió muchísimo (…) Me peleé fácilmente 20 años con Federico”, dijo El Burro.

Fue durante esta ruptura, que su amistad con Luismi se afianzó más, de hecho recordó que fue precisamente Federico quien le presentó al cantante. “Me llevaba más con Luis Miguel, mucho más”. Sin embargo, esta relación también se vio afectada, pero esta vez por una broma a un empleado de El Sol. Cuestionado por Mancera el conductor detalló cómo se dieron las cosas que provocaron el distanciamiento que duró más de 20 años. “Porque le hicimos una broma por teléfono en un programa de Esteban Arce, le hicimos una broma a José Pérez, un asistente que ni siquiera era él, él era especial y no le podía yo hacer una broma yo a él”, recordó Jorge. “Ni siquiera fui yo”, dijo. No obstante, lo ocurrido molestó a Luis Miguel, quien llamó a Van Rankin para reclamarle. “No me metas en tus bromitas” dijo El Burro al recordar las palabras del intérprete, entonces él contestó: “Fue sólo una broma y se pone de lo más fresa”. El presentador de Hoy explicó que al parecer, la reacción de su amigo estuvo influenciada por “alguien envidioso”. “Nos empezamos a gritar y nos colgamos el teléfono”, finalizó.

Sin embargo, años más tarde con la grabación de serie sobre la vida de Luis Miguel, fue que pudo darse un reencuentro. “Nos dimos un abrazo y un beso como de dos minutos y de ahí otra vez me llevo bien con él”, contó al recordar el momento en que se encontró nuevamente con el cantante, para un cameo de la exitosa producción de Netflix realizado en un famoso bar de Acapulco. “La neta sí te extrañaba, le dije”. Tras ese emotivo momento, se dieron cuenta de que lo ocurrido en el pasado no era importante, de hecho ya casi no lo recordaban.