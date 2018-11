Por primera vez, Danielle Dithurbide habla del regaño de Denise Maerker al aire

Siempre apasionada por su labor periodística, Danielle Dithurbide sabe que hay reglas en el oficio que debe seguir al pie de la letra, aunque en ocasiones extraordinarias el lado humano se imponga ante lo que acontece frente a su mirada. Fue el 19 de septiembre de 2017 uno de los instantes más duros para la periodista, no solo como profesional, también a nivel personal, pues estuvo a cargo de cubrir los estragos del terremoto que sacudió a la Ciudad de México, precisamente desde uno de los puntos más críticos de aquella catástrofe: el colegio Enrique Rébsamen, al sur de la capital.

A más de un año del terrible episodio, Dithurbide abrió su corazón para recordar el instante en que rompió en llanto en plena cobertura y durante un enlace en vivo con la periodista Denise Maerker, quien al presenciar esta reacción le lanzó un regaño acompañado de un consejo. “Lloré, yo estaba muy arrepentida y de hecho acabé el enlace y me tiré, me acuerdo perfecto en un polín, y yo decía ‘¿por qué hiciste eso?’, porque además estaba al aire con Denise, Denise estaba en el estudio y Denise, muy bien hecho, me regañó…”, contó en una entrevista con el programa televisivo Miembros Al Aire.

De esa experiencia solo queda el recuerdo, mismo que atesora como un gran aprendizaje ligado a la reflexión, siempre teniendo muy presente las palabras de Maerker. “Periodísticamente, lo correcto era lo que me dijo Denise: ‘Tú estás ahí para informar’…”, contó. En ese mismo espacio fue sincera al reconocer que la agotadora jornada a la que se enfrentó y las circunstancias que rodearon la cobertura, fueron factores que definitivamente la sensibilizaron. “Pero sí, evidentemente es un momento muy complejo que espero que nunca se repita, mucho más que cualquier otra tragedia que nos pueda tocar cubrir por ser nuestra ciudad y por ser el país. Y sí, por la cantidad de horas sin dormir, sin comer, por la presión que había para rescatar a la famosa niña…”, agregó.

Con plena madurez, Danielle confesó que tras romper en llanto en plena transmisión la invadió un sentimiento que la llevó a reprocharse a sí misma, algo de lo que sin duda está consiente. “Y sí, se me quebró la voz y yo estaba muy enojada conmigo, yo decía: ‘¿Pero cómo acabas de llorar?’ ‘¡No puede ser!’. Pues sí pasa…”, dijo. Y aunque ella aprobó la reacción de Denise, Jorge Van Rankin, Raúl Araiza y los demás entrevistadores manifestaron su apoyo a este lado humano que dejó ver en medio de la tempestad que conmovió a México.

Lo cierto es que hoy tiene claro que ama el periodismo, tanto así que sabe que en cualquier momento y a la hora que sea, podría ser llamada para cubrir alguna noticia, algo que sus seres queridos tienen muy presente a la hora de justificar su ausencia en alguna reunión familiar o con los amigos. “Me ha pasado estar comiendo en un restaurante, con una copita de vino y me dicen: ‘Te vas a Guadalajara…’”, agregó.

