Paris Hilton y su tierno gesto con una mujer embarazada en México

Más allá del glamour, la moda y el lujo, Paris Hilton es una mujer no sólo guapa, sino también muy sencilla y de bellos sentimientos. La socialité estadounidense viajó a México hace unos días para promover su perfume y su línea de ropa. Pero eso no fue todo, ya que haciendo gala de su gran corazón, la it girl y empresaria tuvo encuentros muy especiales con fans y con gente que vive en situaciones adversas o que ha pasado por momentos difíciles.

Desde su llegada a la Ciudad de México, Paris manifestó su deseo de apoyar a los afectados por el lamentable sismo que afectó a la capital del país el 19 de septiembre del año pasado. “Quiero mandarle todo mi amor a la gente de ahí y decirles que volví para apoyarlos, y de verdad me emociona ir a visitar a todos y a los niños, pasar un rato con todos, y creo que es muy importante ayudar y hacer la diferencia”, dijo a las cámaras de Ventaneando. Y es que Hilton ha demostrado ser muy generosa, pues tras la tragedia vivida por los mexicanos, donó fondos para construir casas en la comunidad de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, una de las muchas que resultaron gravemente dañadas.

Pendiente de la situación, Paris visitó ayer el lugar, donde ya la esperaban decenas de personas que querían conocerla. Acompañada de su equipo y de la varios medios, la empresaria se reunió con los afectados de dicha comunidad, donde mostró un especial cariño por los niños a los que no dudó en abrazar y cargar. Sin embargo, uno de los gestos de la socialité que más llamó la atención, fue cuando, conmovida por el embarazo de una residente del lugar, besó su baby bump con ternura, conmoviendo a todos los presentes y ante la expresión de alegría de la mujer.

Aunque Paris es conocida por ser toda una fashionista, en esta ocasión predominó la sencillez en su outfit. Y es que sabiendo que visitaría un predio ubicado entre invernaderos y sembradíos, la it girl estadounidense prefirió estar cómoda. Por ello, se le vio vistiendo unos jeans y una playera color, vino, además de gafas de sol y un back pack mientras caminaba en la zona, donde gracias a su generosa aportación, se han construido siete viviendas ecológicas para los afectados por el sismo del año pasado. “Hola, ¿cómo están?”, dijo en español, para luego platicar con algunas familias con ayuda de un traductor. Durante su recorrido por la zona, Hilton regaló algunos pequeños obsequios a los niños, mientras se retrataba con todos quienes les pedían una foto.

Paris se comprometió a seguir apoyando a las familias afectadas y se dijo honrada de haberse reunido con éstas. Pero esa no fue la única visita de la también DJ, pues en su estadía en México la socialité visitó además la comunidad mazahua de Cerrillo Grande, en Valle Victoria, Estado de México. La estadounidense, que fue nombrada embajadora de la fundación Un Kilo de Ayuda, convivió con niños de esta comunidad. “Los niños son nuestro mayor tesoro. Ellos son nuestro futuro”, escribió en su cuenta de Instagram al compartir las imágenes junto a los pequeños.