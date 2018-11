Paola Rojas: 'Sí, estoy soltera, de vuelta... fue muy tremendo a nivel personal'

De manera rotunda, Paola Rojas rompió el silencio sobre su actual situación sentimental, confirmando lo que por varios meses había sido una especulación: por fin está soltera y “de vuelta en el mercado”, como en días pasados lo dio a entender en un evento público, aunque sin ahondar en detalles y siempre manejando con cautela cualquier información ligada a su vida personal. Esta vez, sin duda, lo hizo oficial durante una reciente entrevista, decidida y dispuesta a continuar dando pasos firmes, pese a lo difícil que pudo haber sido enfrentar aquella polémica derivada de la filtración de un video que puso en el ojo público el nombre del padre de sus hijos, Luis Roberto Alves Zague.

Más abierta a compartirlo ante las cámaras y micrófonos, Paola fue directa cuando habló de su estatus sentimental y, sin más rodeos, despejó cualquier duda. “Yo sí estoy de vuelta en el mercado y sí, sí estoy. Estoy soltera, de vuelta…”, confesó a Televisa Espectáculos. Sin embargo, el camino recorrido para poder llegar a ese punto implicó un proceso difícil, algo que reconoció con toda sinceridad a lo largo de esta reveladora plática en la que se notó tranquila y sensata sobre lo que ha vivido. “Evidentemente fue muy tremendo a nivel personal y fue muy tremendo a nivel familiar…”, dijo.

Pero si la periodista pudo hacer frente a la ola de especulaciones y críticas para defender su integridad, también libró una batalla para mantener a sus hijos lejos de la polémica, circunstancia que la llevó a tomar decisiones urgentes de un momento a otro. “El que salgas, a donde sea, tenían cámaras esperándome con muchas personas haciendo preguntas, que entiendo también, simplemente que tuve que cambiar toda mi dinámica. Mis hijos dejaron de acompañarme al radio porque yo no puedo exponerlos a que llegaran diez cámaras a preguntar cosas que ellos no pueden entender…”, contó a Televisa.

Paola no perdió la oportunidad de reiterar lo importante que para ella es su familia. Como madre de dos hijos, las lecciones aprendidas han sido valiosas y en medio de la tempestad su fortaleza siempre fue su mejor arma de defensa. “Estaban esperándome y que no iban a obtener la declaración que querían, pero yo en ese momento tenía una prioridad familiar, y me parece que nada está por encima de proteger a tus hijos…”, afirmó a lo largo de la charla, en la que además confesó sentirse motivada por el momento que vive, rodeada del amor y apoyo de sus seres queridos y enfocada en nuevos retos profesionales.

Recientemente, Paola tampoco se limitó a revelar cómo se encuentra en este instante, en el que los cambios han sido constantes de cara a la estabilidad que poco a poco define cada día de su vida. “La verdad es que por fortuna todo está cada vez mejor para mí…”, aseguró para el programa televisivo Suelta La Sopa, de la cadena Telemundo. Por ahora, continúa tan activa como siempre y con miras a emprender un nuevo reto, esta vez algo distinto y que probablemente la involucre en una aventura de constantes viajes.