Michelle Obama pensaba que su marido iba a perder la elección presidencial

Está a unas horas de salir a la venta, pero la autobiografía de Michelle Obama, Becoming, ya se encuentra totalmente agotada. No solo eso, la exprimera dama de los Estados Unidos ha vendido a su máxima capacidad los boletos de la gira de pláticas en las que presentará este libro en el que cuenta su propia historia. Ha sido precisamente en las entrevistas que ha dado en torno a esta publicación que el mundo ha podido conocer a una de las mujeres más carismáticas del mundo y en las que se ha podido conocer el lado oculto de algunos momentos que ella y su familia vivían de forma pública, como la elección presidencial de su marido, Barack Obama.

Con una calidez pocas veces vista, Michelle no ha dejado nada en el tintero, no hay temas prohibidos e incluso los momentos más privados de su familia, como su lucha para convertirse en madre, tuvieron un lugar en su libro. Pero para sorpresa de muchos, uno de los capítulos más inesperados de Becoming, es en el que confiesa que pensaba que su marido no ganaría la presidencia de Estados Unidos.

“Pienso que hice lo que muchos amigos negros estaban haciendo. Teníamos miedo de tener esperanza porque es difícil de creer que el país que te ha oprimido un día sería liderado por ti, ¿sabes? O sea, mis abuelos vivieron durante la segregación. Mi abuelo, su abuelo era esclavo, ¿sabes? Así que estos recuerdos eran reales. Y ellos no pensaban que la nación estuviera lista. Así que mi actitud estaba reflejado ese escepticismo”, confesó sobre esos momentos en el 2008.

A pesar de que cuando había sido cuestionada sobre las críticas que su marido recibía durante la campaña presidencial, siempre decía que no se enfocaba en eso, ahora se sabe que en su autobiografía confiesa que en verdad le dolían. “No creo que nos ayudemos pretendiendo que las cosas dolorosas no duelan, y eso he concluido de esa experiencia, necesito apoderarme de eso, necesito hablar de eso, necesito reconocerlo para recuperarme de eso. Pero en aquel entonces, no me permitía victimizarme de eso, porque no había tiempo para el dolor en ese puesto”, ha dicho en entrevista con ABC News.

Sobre el nuevo mandatario de su país, ha sido muy clara con su opinión, pero, ¿qué opina de Melania Trump? “¿Sabes?, una de las cosas que aprendes como ex (primera dama) es a no juzgar lo que la actual está haciendo…Así que prefiero no hacerlo, hablar de lo que ella está haciendo comparado con lo que yo hice porque creo que cada primera dama tiene un acercamiento diferente a este trabajo”. Eso sí, cuando Robin Roberts de ABC News le preguntó si Melania la había contactado, Michelle respondió que no, a pesar de que ella le ofreció su ayuda en el 2015.

