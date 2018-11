La dura confesión de Michelle Obama sobre el difícil suceso que vivió en el pasado: 'Me sentí perdida y sola'

Como nunca antes, Michelle Obama abrió su corazón para revelar que, 20 años atrás, enfrentó un duro golpe que la marcó para siempre: la pérdida de un bebé que venía en camino. Con valentía, la ex Primera Dama de los Estados Unidos, habló de este tema que la marcó para siempre, y que la llevó a reflexionar en el pasado sobre las difíciles circunstancias que rodean el embarazo de muchas madres. Con plena sinceridad, dio detalles de este acontecimiento durante una entrevista concedida a la emisión televisiva Good Morning America, de la cadena ABC.

Durante la charla, en la que ahondó sobre este aspecto de su vida privada, confesó cómo fue que se sintió aquel día en que las cosas no marcharon como ella lo esperaba, un instante en el que emocionalmente se vio enteramente afectada. “Me sentí perdida y sola…”, señaló la también abogada de 54 años durante la reveladora charla que sostuvo con la periodista Robin Roberts. Al mismo tiempo, reconoció que desconocer varios de los aspectos relacionados con este tema, la llevaron a asumir una postura que con el paso del tiempo cambió. “Pensé que había fallado porque yo no sabía lo comunes que son los abortos espontáneos, porque no hablamos lo suficiente de ellos…”, comentó.

Pero en medio de aquellos acontecimientos, Michelle recuerda cómo se hizo consciente del reloj biológico, un aspecto que la llevó a tomar otra importante decisión a la hora de plantearse la idea de formar una familia. “La producción de óvulos es limitada… Me di cuenta de eso cuando tenía 34 y 35 años. Tuvimos que recurrir a la fecundación in vitro…”, dijo la también esposa del ex Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para explicar que de esa forma logró embarazarse de sus dos hijas: Malia y Sasha.

Estas confesiones son parte de la producción televisiva titulada Becoming Michelle: A First Lady’s Journey with Robin Roberts, un espacio en el que se ha buscado explorar esa faceta poco conocida de la admirada mujer, quien se encuentra promocionando su más reciente libro de memorias, el cual lleva por nombre Becoming. Son este tipo de experiencias las que hoy son parte de sus motivos para alzar la voz y optar por la apertura, pues asegura que la información es primordial el el proceso de conocernos a nosotros mismos, especialmente las mujeres. “Creo que es lo peor que nos hacemos las unas a las otras como mujeres: no compartir la verdad acerca de nuestros cuerpos y cómo funcionan…”, aseguró.

Becoming, es también la historia de esos fabulosos años que ha compartido junto a su compañero, Barack Obama, quien ha sido su mayor cómplice de sueños no solo en el ámbito profesional, también en lo personal. “Tan pronto como me permití sentir algo por Barack los sentimientos surgieron: una explosión de gratitud, satisfacción, maravilla…”, cuenta en las páginas de su libro, de acuerdo con lo dado a conocer por ABC. Por supuesto, al dar detalles de su vida en matrimonio fue sincera y empática con su mensaje. “Conozco a demasiadas parejas jóvenes que luchan y piensan que de alguna manera hay algo mal con ellos. Y quiero que ellos sepan que Michelle y Barack Obama, que tienen un matrimonio fenomenal y se aman, trabajamos en nuestro matrimonio, y recibimos ayuda cuando lo necesitamos…”, dijo a la emisión televisiva.