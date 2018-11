Así fue el romántico festejo de cumpleaños de Kris Jenner

Kris Jenner, una de las figuras televisivas más famosas, acaba de cumplir 63 años edad. Pero no sólo es una celeb, sino también una mujer, madre y abuela muy querida. Es por ello que la mamá del clan Kardashian recibió las más emotivas felicitaciones por parte de sus hijas, quienes además sacaron del baúl de los recuerdos las más nostálgicas fotos para rendirle homenaje. Pero eso no fue todo, ya que como toda celebridad tuvo una gran fiesta, en la que estuvo acompañada por un hombre muy importante: su novio Corey Gamble. Aunque seguramente los festejos a la matriarca de la familia están lejos de terminar, Kris ha tenido un muy buen inicio, pues de hecho aún no era su cumpleaños cuando recibió su primer -y costoso- regalo. Haz click en el video para ver lo bien que la pasó en su día.