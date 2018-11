Paulina Peña y el conmovedor mensaje a una de las personas más importantes de su vida

¡Festejando a su cómplice y mejor amiga! Ese es el caso de Paulina Peña, quien abrió su corazón y no solo decidió celebrar la vida de una de las mujeres más importantes para ella publicando varias imágenes inéditas y de lo más conmovedoras de las dos, sino también con una dedicatoria sencilla… ¡pero llena de mucho amor!

¿La mejor manera para hacerlo? A través de su cuenta de Instagram, en la que decidió subir varias fotos en forma de collage abrazando a Sara Álvarez, quien no solo es su madrina, sino también su tía y confidente tanto en los momentos felices como en los no tan buenos. “¡Feliz cumpleaños a una de las personas más importantes en mi vida. (Madrina, comadre, mejor amiga y muchas cosas más)”, comentó la joven de 23 años en su historia. Y demostrando el carisma que tanto la caracteriza, Paulina aparece apapachándola en lo que parece ser Disneylandia, para luego publicar otra pequeña imagen de su tía con su esposo.

Esa no fue la única felicitación que Paulina le mandó a su tía, pues minutos después reveló otro collage con las fotos más amorosas de las dos, en las que aparecen abrazándose, sonriendo de lo más felices para la cámara, así como partiendo un pastel de la festejada, hace un año. En este último festejo, Paulina se vio de lo más divertida y con una sonrisa de oreja a oreja junto al esposo de ella y sus peques, quienes lucían igual de entusiasmados con el pastel de cajeta que estaban a punto de comer.

Y es que, a pesar de que Paulina es reservada en cuanto a su vida personal, si algo ha demostrado es que le tiene un gran cariño a Sara, esto al publicar fotos de los festejos de cumpleaños de su tía en su Instagram todos los años -sin excepción alguna-, resaltando su personalidad única así como el apoyo que le tiene, al estar al pie del cañón junto a ella en los momentos en los que más lo ha necesitado.

“Le ha hecho de cualquier papel conmigo, no tiene varita ni capa, pero sin duda eres más que solo una madrina para mí. ¡Qué seas muy feliz y sea un año increíble, lleno de mucha felicidad y bendiciones. ¡Qué sean muchos más juntas! […] Gracias por todo lo que me has dado y enseñado”, reveló Paulina en una foto de hace dos años, en la que aparece abrazando a su madrina cumpleañera con fuerza y alegría, mientras ella sonríe a la cámara.

Sin duda, ¡la amistad entre Paulina y su tía es simplemente única e inquebrantable!

