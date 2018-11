La emotiva razón por la que Aracely Arámbula no quiere salir en la serie de Luis Miguel

Fue un amor tan bonito… ¡que solo ella puede contarlo! Eso es lo que siente Aracely Arámbula por la relación que tuvo con el Sol de México, Luis Miguel, la cual fue tan única y bonita que desea conservar todos esos bellos para ella sola… y nadie más.

Y es por ese respeto que tanto le guarda a este momento en su vida que Aracely no contará su historia en la próxima temporada de Luis Miguel: La Serie, pues ésta fue como todo un sueño de hadas. "Fue una historia tan hermosa, una verdadera historia de amor; bellísima… que el día que yo la cuente, el día que yo quiera contarla -y no quiero decir que la voy a contar-, yo la conozco, la sabemos los dos, y la sabe mi familia y la sabe nuestra gente cercana. Es una historia tan hermosa que esa historia de verdad [es una] gran historia, mejor que una telenovela", confesó a Suelta La Sopa.

Además, la famosa de 43 años agregó que la producción de la serie de Netflix no se ha acercado a ella por lo que le parece difícil que se refleje la verdadera historia del amor que vivió con Luis Miguel, la cual comenzó en 2005 para terminar 5 años después, en la que tuvo a su primogénito, Miguel y a Daniel.

“Yo preferiría que no saliera nada. Él puede sacar todo lo que quiera antes de conocernos y de mis hijos. Por supuesto que mi nombre no puede salir ahí. Ninguna persona de su oficina se ha acercado a preguntarme, yo estoy ajena a eso, no me interesa tampoco. Pero no quisiera que saliera lo de mis hijos, aunque son parte de su historia pero hay cosas que se tienen que respetar. Yo también soy artista entonces tiene que tener una autorización”, expresó en dicha entrevista.

¿Lo curioso? Es que, a pesar de que ahora no dese relatar todos los momentos que vivieron como pareja, Aracely no descartaría que se contara –siempre y cuando reflejara la historia completa y no a medias-. Eso sí… la mexicana le deseo mucho éxito en este renacer que El Sol está viviendo.

“No me interesa plasmarla. Además, como no está en mis manos, los escritores luego ponen cosas diferentes y cambian y la hacen a su manera. Es una historia tan hermosa que no me gustaría que la tocaran para que no la hicieran mal. […] Si a mí su gente me hablara y me explicara y me dijera y veo la historia que me gusta y es parecida a la realidad pues con mucho gusto, no quiere decir que no pero ellos como que no se han acercado. Ojalá no salga nuestra historia […] Siempre deseo éxito y que le vaya muy bien por el cariño que existió y por mis hijos y yo no puedo desear otra cosa que bendiciones”, contó.

¿Será que en un futuro la famosa decida abrir su corazón y cuente su versión de la historia de amor que vivió con Luis Miguel?

