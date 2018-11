Paola Rojas y la frase que ha puesto en duda su estatus sentimental: 'Ya estoy libre en el mercado...'

Nada impide a Paola Rojas sonreír, ni siquiera la polémica en la que se vio involucrada de manera indirecta en meses de pasados, tras la filtración de un video en donde aparecía Luis Roberto Alves Zague, el padre de sus hijos. Eso sí, a lo largo de este tiempo ha sido fiel a la idea de mantener su vida personal alejada del ojo público, aunque esta vez durante su participación como conductora de Las Lunas del Auditorio, una sutil frase pudo haber puesto en evidencia lo que actualmente ocurre con su estado sentimental. Lo cierto es que sin dar más detalles ella dejó a todos en la incertidumbre, pues sus palabras no fueron indiferentes para los asistentes que presenciaron el momento.

VER GALERÍA

En un instante de la velada la periodista,-que todo el tiempo mantuvo su buen humor-, respondió a los comentarios de Arath de la Torre, con quien compartió escenario. El actor le dio a entender que estaba coqueteando, situación que provocó una inesperada reacción por parte de Paola, quien fue directa con su contestación. “No, yo no les estoy tirando la onda, cómo crees… Pero ya estoy libre en el mercado y tú no”, frase que ha causado revuelo, sobre todo en redes sociales, pues hay quienes aseguran que eso podría indicar que ya se encuentra divorciada y de regreso a la soltería.

Las especulaciones en torno a este tema han crecido, sobre todo porque en días pasados, Rojas no pudo evitar que un reportero le preguntara si ya existía un proceso en marcha para poder divorciarse de Zague. En ese momento ella guardó total discreción, aunque volvió a sembrar las dudas con la ambigua declaración que varios entendieron como una afirmación. “Estamos acomodando todo…”, dijo frente a las cámaras del programa televisivo Suelta La Sopa, en donde afirmó que estos días sigue recibiendo mucho cariño, y asegurando que todas las dificultades representan un crecimiento.

VER GALERÍA

Y no solo eso, porque en septiembre pasado Paola asistió a la boda del hijo de Toño de Valdes, en donde disfrutó la fiesta en compañía de sus amigos, pero con la notoria ausencia de Zague. Ese detalle no pasó por alto para nadie, algo que al parecer no le afectó, sin embargo, surgieron los rumores y no pudo escapar de que en otro instante la prensa la cuestionara al respecto. “Fíjate que estuvo lindísima la boda y pude estar como me gusta: rodeada de amigos y de gente que me respeta y me valora…”, dijo a uno de los reporteros de Suelta La Sopa.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Por ahora, Paola no ha dado detalles puntuales de sus planes personales. De lo que sí está segura es que mantendrá la discreción en la medida de lo posible. En días anteriores ella dio una clara explicación sobre la actitud que ha tomado frente a esta circunstancia, una regla de oro que sigue al pie de la letra. “Entiendo la avidez de tener información, la entiendo perfecto, soy periodista y lo único que les pido a todos es comprensión porque yo no voy a decir ante un micrófono nada que no les pueda explicar a mis hijos. Mi hijos tienen siete años, entonces a ese nivel, de dos niños de siete años, mi discurso con respecto a mis temas personales…”, precisó.