Kylie Jenner sorprende a su mamá regalándole el auto de sus sueños

A sus 21 años Kylie Jenner es una mujer no sólo famosa, sino también exitosa y millonaria. Pero esas no son todas las cualidades de la menor de las hermanas Kardashian, pues recientemente acaba de demostrar además que es una persona muy generosa. Con el cumpleaños número 63 de Kris Jenner en puerta, la joven empresaria no pudo esperar más para festejar a su madre, así que decidió sorprenderla dándole su regalo por adelantado. La estrella de Instagram hizo que su mamá derramara unas cuántas lágrimas, pero de felicidad. Y es que era inevitable, pues Kylie le obsequió el auto de sus sueños, un extravagante y costoso Ferrari cuyo precio equivale a más de 5 millones de pesos. Haz click en el video para revivir el emotivo momento en el que Kris recibió su increíble presente cumpleañero.