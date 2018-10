El costoso abrigo que Melania eligió para repartir dulces de Halloween

Antes muerta que sencilla, nunca antes mejor dicho que para Melania Trump, que en cualquier tipo de evento se muestra siempre estilosa y no deja a nadie indiferente. Como es tradición, este fin de semana, la Casa Blanca abrió sus puertas para que pequeños disfrazados pidieran dulces a la pareja presidencial. En una ocasión como ésta, Melania no quiso desaprovechar la oportunidad de mostrar uno de sus looks más elegantes con un vistoso abrigo que es perfecto para la temporada otoñal.

Para esta ocasión, combinando a la perfección con la decoración de la residencia presidencial, Melania apostó por un statement coat de Bottega Veneta. Según la descripción de la prenda, está hecho con lana, inspirado en el estampado estilo tartán de las épocas del colegio. Con una sutil silueta A, llega por debajo de la rodilla, y tiene un ligero aire de los años 60s, época predilecta de la Primera Dama, que suele inspirarse en los diseños de la época de Jackie Kennedy. Si con esta descripción y las imágenes de Melania llevándolo, ya se te antojo este abrigo para lucir durante estos últimos meses del año, vale la pena decir que la prenda tiene un precio de 2,900 euros (alrededor de $68,150 pesos mexicanos -pero hay tiendas en las que se ofrece hasta en $79,000).

Por supuesto, no podían faltar unos altísimos stilettos negros que fueron el único otro elemento de este look, que solo se veía complementado con la canasta adornada en la que la Primera Dama de Estados Unidos llevaba dulces Twizzlers y chocolates Hersheys, en un acto en el que son especialmente cuidadosos de entregar dulces provenientes de su país. Aunque un tanto más seria que el año pasado, cuando se inició en esta tradición, Melania trató de darse el tiempo de platicar con los pequeños y halagar sus disfraces.

La pareja presidencial apareció con el tema Thriller de Michael Jackson de fondo, mientras el mandatario fingía poner un hechizo a los reporteros ahí reunidos. Esta aparición se dio solo un día después de que su país se volviera a ver empañado ante un nuevo ataque armado, esta vez en Pittsburgh, en donde un hombre abrió fuego dentro de una sinagoga, acabando con la vida de 11 personas, en el ataque antisemita más devastador de los últimos años. Ante esta situación, Melania escribió en su cuenta de Twitter: “Mi corazón se rompe por las noticias de Pittsburgh. La violencia tiene que parar. Que Dios bendiga, guíe y una a los Estados Unidos de América”.

