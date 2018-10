Danna Paola, sorprendida ante el furor que sus escenas sensuales de 'Élite' desataron en México

¡No es para tanto! Al parecer eso fue lo que pensó Danna Paola sobre el furor que desató la nueva serie de Netflix llamada Élite, por la cual no solo se convirtió en una de las chicas de moda tanto en España como en otras partes del mundo, sino también se volvió el blanco de mil y un miradas –así como comentarios- por las escenas sensuales que protagoniza.

Y es que después de ser conocida por su faceta tierna gracias a telenovelas como María Belén o Atrévete a Soñar, la famosa de 23 años le dio un giro a su carrera como actriz gracias a esta nueva serie en donde interpreta a Lu, una mexicana que vive en España y que está dispuesta a todo con tal de lograr lo que desea, originando todo tipo de comentarios entre los fans mexicanos de Danna.

¿El momento más sexy –y del que todos hablan-? Cuando Danna, en su papel de Lucreci, tiene una escena íntima en las regaderas del baño de la escuela Las Encinas con Gúzman –interpretado por el actor español Miguel Bernardeau-, la cual causó furor en las redes sociales mexicanas… algo que a la famosa le tomó por sorpresa.

"En México fue donde más se sorprendieron con las escenas de sexo, porque en el resto del mundo lo han tomado muy natural. Una de las cosas que más me atrajeron de la serie es la manera tan real en la que retrataron las cosas, y el que Netflix no censurara nada nos reta a nosotros como actores”, contó a El Universal.

¿Lo cierto? Es que Danna está en una de sus mejores etapas de la vida gracias al éxito mundial de Élite –la cual tendrá segunda temporada-, algo que la mantiene ocupada y sin pensar en los comentarios negativos o bullying que pueda haber hacia su persona. "Nunca me he enganchado con esto. Creo que es parte de este oficio, además, las redes sociales dan libertad de decir lo que quieran sin saber quién lo hace […]"Me molestaban en la escuela. Yo creo que las personas que te bullean son personas que no pueden ser como tú y quieren serlo; que se sienten inferiores y están frustradas con su vida", agregó.

Si ya viste la serie... ¿te sorprendieron las escenas de Danna?

