Eiza González y la emotiva carta que le dedica a su futuro amor

Soltera… ¡pero porque ella así lo decide! Así lo dejó ver Eiza González, quien sorprendió a más de uno de sus fans al publicar un largo y emotivo texto en el que abrió su corazón como nunca antes lo había hecho y reveló que espera -sin prisa y con mucha felicidad- a la persona indicada.

La mexicana de 29 años sacó todos sus sentimientos a la luz en una historia que subió a su cuenta de Instagram, en la que expresó que disfruta su soltería al máximo, gozando de su propia compañía tanto en los momentos más duros como en los que le invade la felicidad. “La verdad es que, en los momentos más difíciles de mi vida. Los he superado sola. Recogí mis propios pedazos en un cuarto solo. Por eso valoro la compañía por razones reales, no por miedo de estar sola”, comenzó en su carta.

Eso sí… aunque Eiza se encuentra feliz en su soltería una etapa que goza al máximo –y sobre todo ahora con sus múltiples proyectos-, no se cierra a encontrar a esa persona especial, a quien le entusiasma conocer y construir una historia de amor digna de ser recordada.

“Me he amado y cuidado lo suficiente para amar a alguien incluso más que a mí. Y sé que la persona correcta que no está alimentando a sus demonios y que está dispuesta a amarse a sí misma, y amar a otros abnegadamente sin miedo ni remordimientos, llegará. Y yo estaré lista para amarlo mucho más de lo que jamás ha conocido”, terminó la actriz, de quien se rumora que su última relación fue con el actor estadounidense, Josh Duhamel.

Asi, Eiza demostró que está en su mejor momento –tanto personal como laboralmente-, como bien lo mostró durante su estadía en Sudáfrica, lugar en donde vivió varios meses para filmar su nueva película Bloodshot junto a Vin Diesel. Y para cerrar con broche de oro este capítulo, la famosa publicó una foto en la que aparece en la cima de la montaña llamada Cabeza de León, mientras contempla el espectacular paisaje que la rodea.

“Soy resiliente. Cada vez que siento que debo de renunciar a lo que quiero aplico la analogía de la montaña. Me demuestro que puedo lograr lo que mi corazón quiera y físicamente voy y subo la montaña. No hay montaña que no pueda subir. Nada se sienta más gratificante que llegar a la cima cuando sentía que no podía avanzar más, especialmente cuando mis ánimos están bajos. Impulsar a mi mente y cuerpo durante los momentos difíciles es el acto más grande amor propio y valentía. Es sumamente sanador estar conectada con mi cuerpo y despejar mi mente. Puedes lograr cualquier cosa que tu corazón desee. Rétate y encuentra tu propia motivación. Siéntete orgullosa de ti misma. Bye, Sudáfrica. Te extrañaré demasiado”, expresó Eiza, ganándose los aplausos tanto de sus seguidores y amigos como Diego Boneta y Juanpa Zurita.

¿Lo cierto? Es que, con esa actitud llena de energía así como su gran talento, ¡Eiza está lista para comerse al mundo!

