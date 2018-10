El espectacular anillo de Jennifer Lopez que ha desatado rumores de compromiso

El noviazgo de Jennifer Lopez con Alex Rodriguez va viento en popa. Con solo ver la estupenda relación que mantienen estos famosos con los hijos del otro queda más que claro que ya son una gran familia. Sin embargo, los fans de estas celebs no quitan el dedo del renglón, y quieren ver a la cantante llegar nuevamente al altar, pero esta vez para darle el sí al ex beisbolista. Ahora todo parece apuntar a que JLo podría estar tomando dicha dirección pues recientemente ha llamado la atención un misterioso y espectacular anillo en su dedo anular, ¿será que por fin se ha comprometido con A-Rod?

Las especulaciones en torno a un posible compromiso entre Jennifer y Alex surgieron luego de que el ex jugador de los New York Yankees publicara un simpático video en su cuenta de Instagram tomado durante el partido entre Boston Red Sox y Los Angeles Dodgers. En el clip, la cantante luce en su dedo anular una joya con un gigantesco diamante que acapara toda la atención, mientras se escucha a Rodriguez preguntar a su pareja: "Jennifer, ¿cuál es la señal?”. Enseguida, la cantante de 49 años hace una serie de movimientos con las manos, en los que se toca la nariz, la barbilla, la oreja y el brazo, algo muy parecido a la mímica que hacen los entrenadores para comunicarse con los jugadores de beisbol en el campo.

Sin embargo, esta explicación tan técnica y deportiva ha dejado insatisfechos a los fans de JLo, quienes creen que hay un mensaje oculto en dicha publicación, como que la pareja ha elegido hacer el anuncio de su compromiso de esta peculiar manera. Incluso, algunos seguidores de A-Rod felicitaron a ambos en los comentarios, dando por hecho que se trataba de un aviso de que por fin se convertirán en marido y mujer en algún futuro.

Y es que no es la primera vez que el tema de un siguiente paso en la relación de estos famosos da de qué hablar. El pasado mes de abril, durante la entrega de los Premios Billborad 2018, JLo presentó su tema, curiosamente llamado El Anillo. "Tú me has dado tanto que he estado pensando: ya lo tengo todo, pero ¿el anillo pa' cuando?", dice parte de la canción. Casi al mismo tiempo, el ex beisbolista se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter: “ #ElAnillo pa cuándo… bueno, ¡se lo seguiré preguntando a ella! #DiosSalveALaReina", escribió Alex, atizando los ánimos de sus fans que ansían una boda con Jennifer.

JLo y Alex están juntos desde el año pasado y se han vuelto inseparables. Aunque ambos son muy entregados a sus carreras, no dejan de cederle el merecido espacio a su familia. Jennifer es madre de dos niños, los mellizos Max y Emme, de 10 años, fruto de su matrimonio con Marc Anthony. Antes estuvo casada con el actor cubano Ojani Noa y con el bailarín Chris Judd. Por su parte, A-Rod fue marido durante seis años de Cynthia Scurtis, con quien procreó a dos niñas, Natasha y Ella, con quienes Lopez tiene una excelente relación.

