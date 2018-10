Después de mucho tiempo, Anahí se reencuentra con la prensa, ¿qué dijo? La actriz y cantante acaparó la atención durante su asistencia a un evento realizado en honor a la trayectoria de Joaquín López-Dóriga, a donde acudió con su esposo, el Senador Manuel Velasco Coello

Debutó en la televisión a los dos años, desde entonces, Anahí prácticamente creció frente a los ojos del público, así que no importa cuánto tiempo pase sin que realice apariciones públicas, cuando lo hace, la prensa siempre quiere saber cuáles son sus planes a futuro. Después de seis años viviendo en Chiapas, donde su esposo se desempeñó como Gobernador, anoche, la cantante reapareció en la Ciudad de México donde asistió a un evento realizado en el edificio de la Lotería Nacional en honor a los 50 años de trayectoria del periodista Joaquín López-Dóriga.

De la mano de su esposo, el senador Manuel Velasco Coello, Anahí causó sensación, durante y al finalizar el evento, donde además de realizarse un sorteo especial y, el lanzamiento de un billete conmemorativo por el trabajo del periodista, también se inauguró una exposición con objetos únicos del comunicador.

Después de cubrir los detalles del evento para el que fueron convocados, los medios de comunicación se volcaron en Anahí, guardando el respeto de la ocasión, no quiso dar muchos detalles en las declaraciones que le solicitaban los reporteros, pero sí se animó a dar algunas palabras. Sobre si está interesada en volver, en algún momento, a actuar en telenovelas, contestó a las cámaras del programa Sale el Sol: “Ya lo veremos, el tiempo dirá, ¿verdad?, con permiso”.

Cuando todavía no salía del recinto, fue cuestionada sobre si le gustaría convertirse nuevamente en mamá: “¡Por supuesto que sí!”, aunque la prensa quería una declaración más amplia, Anahí concluyó tajante la entrevista: “Perdón eh, me estoy cayendo”.

Ya en la calle, cuando la cantante estaba abordando la camioneta que la llevó al lugar, la prensa se volcó nuevamente en ella. Al verse acorralada, Anahí dijo: “De verdad, no saben lo bonito que siento de que se interesen en mí, los quiero mucho, los quiero con todo mi corazón y a toda la gente que vea esto, no sabe de verdad, cómo los llevo siempre en mi corazón”, finalizó para pedir a los medios terminar la conversación, pues estaban obstruyendo el tráfico. “Gracias, Dios los bendiga”, comentó al irse.

Tras su reaparición y, breve encuentro con los medios, esta mañana, Anahí recurrió a su cuenta de Twitter para agradecer, una vez más, la atención que tuvieron con ella: “A todos mis amigos de la prensa con quienes me encontré esta tarde, sólo quiero decirles que me llenaron el corazón. Gracias, qué lindo pensar que no me olviden. ¡Los quiero mucho!”, se lee en su timeline.

Hace unos días, Anahí fue noticia por aparecer en una foto, al lado de su esposo y su hijo Manuel, en la que también apareció el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien en la imagen luce encantado con la ternura del hijo de la pareja, quien en enero pasado celebró su primer año de edad.