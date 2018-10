Primero Angélica Rivera, ahora Paulina y Alejandro Peña disfrutaron del concierto de Chayanne

Primero fue Angélica Rivera, ahora Paulina y Alejandro Peña quienes han hecho evidente que en Los Pinos sí se escucha la música de Chayanne. Como buenos fans, los hermanos no pudieron perder la oportunidad de asistir a uno de los conciertos que el cantante programó en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, un momento que ambos disfrutaron al máximo en compañía de algunos amigos. Como suele ocurrir, ellos compartieron algunos detalles de la velada musical a través de sus redes sociales, y además se dejaron ver de lo más felices.

La que compartió varios instantes del show fue Paulina. A través de las historias de Instagram, la joven mostró algunos segundos de sus números musicales favoritos, como el tema titulado Torero, el cual cantó con mucha emoción de principio a fin, y otros clásicos con los que se sintió conmovida, como la canción Dejaría Todo, que evidentemente es otra de sus favoritas. Pero cuando comenzó a sonar el tema Sentada Aquí En Mi Alma no pudo dejar de reconocer que esa canción era “la más especial de todas”.

Mientras eso ocurría, Alejandro disfrutaba el show en compañía de sus amigos, entre ellos Santiago Miranda, quien compartió una historia en donde aparecen sonrientes y moviéndose al ritmo de los pegajosos temas. Sin embargo, Paulina se mostró más desinhibida y no paró de bailar en diversos instantes del concierto. Además, dejó claro que si hay algo que le encanta de Chayanne es la energía que muestra sobre el escenario, sobre todo cuando ejecuta sus mejores pasos de baile, uno de sus rasgos más característicos.

La hija mayor del Presidente Enrique Peña Nieto también se mostró nostálgica al recordar, junto a su prima Andrea, cómo fue que nació su gusto por la música del boricua, exactamente cuando era pequeña. “Teníamos siete años y su mamá, mi tía, y mi mamá nos llevaron a un concierto de Chayanne. Entonces fuimos a Chayanne y aquí mis ojos (su prima) nos enamoramos de él, pero el punto es que Andrea tiene una tía que también se llama Pau Peña… me acuerdo que fue como ‘niñas, vengan las voy a pasar enfrente’, entonces nos cargó al escenario… y pasó Chayanne y me hizo como un hi five y Andrea y yo no nos lavamos la mano como en una semana… “, contó.

Y para cerrar la velada con broche de oro, después de la presentación los hermanos Peña fueron con sus amigos a disfrutar de una deliciosa cena. Esta vez todos decidieron ir a una taquería, así como lo mostró Paulina en otro de los clips en los que aparece sonriente y jugando algunas bromas. La experiencia, sin duda, ha sido de las más divertidas de la joven a lo largo de estos días, que además ha estado ocupada atendiendo asuntos de la fundación Mónica Pretelini, así como involucrándose en algunas actividades de voluntariado, como recientemente lo hizo al acudir a un hospital para pintar y decorar uno de los salones ocupado por los niños.