Michelle Salas estrena piercing y revela el drama que vivió

Cuando se trata de moda y belleza, muchas personas están dispuestas a casi todo, incluso a soportar un poco de dolor. Un ejemplo son los tatuajes y perforaciones, los cuales muchos famosos se han hecho ya sea por estética, por simbolismo o por mero gusto. La guapa Michelle Salas, una de las mexicanas más fashionistas, se hizo recientemente un piercing y aunque el resultado fue el esperado, no imaginó lo que implicaría hacerse este sencillo procedimiento.

En sus redes sociales, Michelle relató su experiencia al perforarse la parte superior de la oreja, donde se colocó un discreto y brillante arete. “Ya llevaba como un par de meses queriéndomelo hacer pero la verdad es que me daba muchísimo miedo”, reveló la joven de 29 años, antes de señalar que finalmente la decisión la tomó de manera más o menos espontánea. “Y estaba entre que me lo hago y no me lo hago, es que nunca me organicé para ir y ayer comí en un lugar que estaba justo al lado de donde te hacen esto y fui”, contó en una serie de videos que compartió en sus Stories.

Sin embargo la guapa mexicana, quien vive en Nueva York, tuvo que lidiar con los nervios momentos antes de perforarse, algo que ella misma calificó como “un completo drama”. Al revelar más detalles de su experiencia, Michelle contó: “Ya me he hecho un par de tattoos y la verdad es que no había pasado por esto”, confesó. “Y es que no era el hecho del dolor, sino era más bien la ansiedad, la angustia de saber que te iban a perforar y que iba a sonar con la aguja”, detalló la influencer al imitar el sonido del procedimiento. “Horrible”, agregó.

Sin embargo, aunque hacerse este piercing fue un poco más difícil de lo que esperaba, Michelle quedó conforme con el resultado. “Finalmente ya tengo el arete que quería, así que no me puedo quejar”, señaló al presumir la pieza que ahora luce en su oreja. Sin embargo, confesó que está sufriendo un poco las secuelas de la perforación. “Lo único que está súper incómodo ahorita es dormir, porque no puedo dormir de mi lado, ahorita me estaba peinando y casi me arranco la oreja”, señaló, antes de pedir consejos a sus seguidores para hacer más llevadera la recuperación. “Si tienen alguna recomendación o alguna sugerencia para que el proceso sea menos doloroso e incómodo se los agradecería muchísimo”.

Apenas el pasado mes de marzo, Michelle compartió con sus seguidores en Instagram el momento en el que se hizo un tatuaje. La joven, que acudió a un estudio ubicado en el West Village de la Gran Manzana, publicó en sus Stories algunos fragmentos de la sesión en la que le realizaron una pequeña figura de rayo, exactamente en la parte posterior del brazo, justo arriba del codo. “Nunca debes tener miedo sobre lo que estés haciendo si eso es lo correcto”, escribió entonces. Sin embargo, este no es el primer tattoo que se hace, pues apenas el pasado mes de enero, la hija de Stephanie Salas mostró otra marca en su piel, esta vez arriba de la mano con la leyenda “Only you”, frase que, de acuerdo con sus declaraciones, se dedicó a sí misma.

