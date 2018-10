Rufianes encapuchados intentan entrar a robar la casa de los Beckham

Ser rico y famoso es el sueño de muchas personas, sin embargo esta condición no exenta a nadie de ser víctima de algún malhechor, incluso a veces hasta puede ser hasta un aliciente del crimen. Los Beckham lo saben muy bien, pues recientemente un grupo de rufianes se quisieron aprovechar de su condición de estrellas e irrumpieron en su casa de campo, aparentemente para robar. Afortunadamente la familia encabezada por David y Victoria Beckham se encuentra en Australia, por lo que se ahorraron un susto y desagradable momento.

Imágenes tomadas de cámaras de circuito cerrado y difundidas por Mail Online, mostraron a una pandilla de tres hombres –uno de ellos encapuchado- tratando de escalar los muros de la propiedad de los Beckham en Cotswolds, Oxfordshire. Los sujetos usaron una escalera para intentar entrar a la mansión del ex futbolista y la diseñadora, sin embargo, aparentemente fueron alertados por algo, pues salieron corriendo del lugar y no lograron consumar el robo. Según los reportes, los ocupantes de la vecina granja de Soho se percataron de la presencia de los intrusos y corrieron para ahuyentarlos. Inmediatamente la policía fue avisada y se movilizó al lugar.

Mientras todo eso ocurría en la casa de campo, valuada en unos 6 millones de libras (más de 150 millones pesos), David, Victoria y sus hijos Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper estaban en camino a Sídney, donde el ex jugador se presentará como embajador de los Invictus Games. La familia tuvo gran suerte de no estar en su propiedad de Cotswolds en ese momento, pues por lo menos se habrían llevado un gran susto ante la presencia de los amantes de lo ajeno. Al parecer ya fueron informados del incidente, y según Metro, los Beckham planean quedarse en Australia tras el intento de allanamiento en su mansión. "La familia es firme en su decisión de no permitir que esto afecte sus vacaciones familiares o su apoyo al Príncipe Harry y los Invictus Games", señaló una fuente al medio británico, dejando claro lo importante que es para ellos cumplir su compromiso con el evento deportivo encabezado por los Duques de Sussex.

El pasado mes de agosto David reveló el emocionante papel que tendría como embajador la célebre justa deportiva. “A lo largo de los años, he tenido la suerte de conocer y trabajar con muchos miembros de las fuerzas armadas británicas en servicio, veteranos y heridos, y me ha impresionado el coraje, la resistencia y el espíritu demostrado por todos y cada uno de ellos”, señaló en un extenso mensaje en sus redes sociales el galán británico, quien conoce al Príncipe Harry desde hace años, e incluso fue invitado a su boda real.

"Estoy increíblemente orgulloso de anunciar que seré un Embajador para los Invictus Games de este año en Sídney. Todo el equipo de los Invictus Games, liderado por el Duque de Sussex, ha logrado cosas notables en tan poco tiempo, usando el deporte como una fuerza poderosa para rehabilitar y unir y no puedo esperar para ser parte de la energía y la excelencia de los juegos de este año", señaló entonces el ex futbolista en su publicación, en la que compartió la imagen de una competencia de handball en silla de ruedas.

