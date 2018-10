Zuria Vega defiende a su esposo, Alberto Guerra... ¿y eso?

Apoyándolo en los momentos de alegría… ¡pero también en los más difíciles! Así lo demostró Zuria Vega, quien no dudo en defender a su esposo Alberto Guerra de quienes lo juzgaron, alentando a sus críticos a tomar sus palabras de manera objetiva –y a no tergiversar lo que el famoso quería comunicar-.

Pero… ¿por qué Alberto se convirtió en el blanco de todas las miradas? Esto después de publicar un artículo llamado A La Prensa, dedicado a los medios del espectáculo, en donde relató los inicios de su carrera y cómo algunos medios fueron invasivos e incluso violentos tanto con él como con otros compañeros de profesión.

Y aunque el cubano de 35 años no ha comentado nada respecto a varios comentarios que recibió después de su texto, Zuria abrió su corazón y expresó su opinión respecto a varios puntos en los que coincide con Alberto. “Creo que todo depende con el ojo con el que lo leas. Creo que al que le quedó el saco se lo pone, pero no va para todos y no es parejo”, confesó a People.

“Creo que hay muchas de las cosas que dice [Alberto Guerra] son verdad. Y yo tengo una muy buena relación con ustedes. Pero claro que hay veces que pasan una línea; claro que hay veces que ofenden; claro que hay veces que se meten donde no se tienen que meter, es una realidad”, agregó la famosa de 29 años.

Zuria y Alberto son una de las parejas más queridas en las redes no solo por sus 5 años de estar juntos, sino por Lúa, la peque de poco más de un año que ha conquistado a sus miles de seguidores gracias a su belleza y ternura. ¿Lo cierto? Es que a pesar de algunos comentarios ambivalentes alrededor al texto de Alberto, la pareja siempre se ha distinguido por permanecer lejos de la polémica, además de tener un trato cordial así como respetuoso con los reporteros y medios, por lo que no se debería de juzgar lo que el famoso expresó anteriormente.

“Es como nosotros [los famosos] que no estamos de buenas o no nos agarran en un buen día. Pero creo que hay que ser objetivos y leerlo con ojo de lo que se está diciendo”, dijo la famosa, ¡algo que tanto sus fans como amigos aplaudieron!