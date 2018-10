¡Fiesta en América! Angélica Rivera fue al concierto de Chayanne

Intentó pasar desapercibida, pero la presencia de Angélica Rivera en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México fue notoria desde el primer instante. Ella tuvo un importante motivo para hacer acto de presencia en el recinto: el concierto de su amigo Chayanne, quien regresó a México luego de tres años de no presentarse en el país. Puntual a la cita, la Primera Dama disfrutó de este espectáculo denominado Desde El Alma Tour, siendo partícipe del nostálgico viaje al pasado protagonizado por el cantante a través de sus canciones.

Pero fue al término del concierto cuando la atención se fijó en un punto a las afueras Auditorio. La prensa reunida en el lugar y algunos asistentes corrieron hacia donde se ubicaba la camioneta negra en la que viajaba la también actriz, sin embargo, ella no se detuvo a platicar como muchos hubieran deseado. Las cámaras de Televisa Espectáculos captaron este momento, dando a conocer las imágenes a través del programa televisivo Intrusos.

En las tomas se observa a la gente que persigue el vehículo, así como a varios reporteros tratando de obtener alguna declaración. Y aunque eso fue imposible, la esposa del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, sí dio una sorpresa al alzar la mano para regalar un saludo y un beso, desde el interior de la camioneta, a quienes no perdieron de vista su rastro. De acuerdo con los reportes de la emisión antes citada, la ansiada entrevista se convirtió en una misión imposible porque además el equipo de seguridad que la acompañaba impidió en más de una ocasión algún tipo de acercamiento.

Con motivo de este encuentro, Martha Figueroa, conductora de Intrusos, recordó la anécdota de cuando las estrellas posaron para la portada de una revista juvenil, en la que aparecen ambos sonrientes en una alberca. “Yo era coordinadora de la revista Eres cuando hicimos esta portada de Angélica y Chayanne. Esta portada se hizo en la alberca de casa de Pancho Gilardi, que era un gran fotógrafo y me acuerdo que ella decía: ‘¡Qué pena! ¡qué pena! Porque como que no quería salir en traje de baño y como que no se acercaban y estaba el agua fría fría…”, comentó Figueroa, quien dijo que probablemente Angélica tendría unos 18 años, allá por 1989.

Pese a que no existe más información al respecto, Juan José Origel, Atala Sarmiento y Figueroa, comentaron que probablemente son amigos desde ese entonces y que pudiera ser que él mismo le hizo la invitación a Rivera para asistir a este concierto, el primero de todas las fechas que ofrecerá en México. Estos días, la Primera Dama también se enfoca en proyectos profesionales y personales, a poco más de un mes para que Peña Nieto concluya su mandato como Presidente de México.