'Chicharito' abre su corazón y habla de los rumores en su vida privada A través de Instagram el futbolista compartió una foto, acompañada de un texto, en el que describió cómo lidia con su condición de figura pública

Para ser futbolista no es necesario conocer la vida personal del jugador, pero en algunos casos, la simpatía y popularidad de algunas figuras los convierten, de manera inesperada, en verdaderas estrellas que provocan el furor de un ídolo. Tal es el caso de Javier 'Chicharito' Hernández, quien por años ha intentado resguardar los detalles de su vida en privado, pero por alguna razón, sus historias de amor siempre han acaparado los titulares, situación con la que asegura poco a poco ha aprendido a lidiar.

Aunque pocas veces toca el tema de su vida privada, luego de que hace unos días la noticia de su supuesto romance con la influencer australiana Sarah Kohan acaparan los titulares, Chicharito utilizó su cuenta de Instagram para escribir cómo es que con el tiempo ha dejado de preocuparse por el qué dirán: “Poco a poco dejo de cuidar mi imagen de figura pública para mostrar lo mismo que soy en privado”, escribió en una de sus historias de Instagram, al lado de una foto en la que aparentemente se encontraba en una estación de tren en Europa. Para finalizar este texto, el futbolista escribió: “Creo que es una responsabilidad con el público y una forma de amor propio”, aseguró.

Si bien su mensaje fue un tanto ambiguo, Chicharito insinuó que, de ahora en adelante, se mostrará de la misma forma en público y en privado. Este sentimiento de transparencia lo ha venido reflejando desde hace un tiempo en redes sociales, donde ha compartido varios videos en vivo, en los que, precisamente, él hizo pública su cercanía con la australiana con quien recientemente aseguró no es su novia.

Aunque ella compartió una foto donde aparecen fundidos en un romántico beso, hace unos días, él quiso aclarar la situación y durante una transmisión en Instagram Live -en la que también estuvo presente Sarah- negó la relación: “No, ella no es mi novia, nos amamos…” comentario al que la influencer reaccionó con una sonrisa. Si bien la vida amorosa del Chicharito no tendría que ser de interés público, el hecho de que en el pasado haya compartido algunos detalles de sus relaciones ha provocado la curiosidad de sus seguidores y de la prensa respecto al rumbo de su vida amorosa.

