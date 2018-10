David Beckham sobre su matrimonio con Victoria: 'Es un trabajo duro’

El matrimonio formado por Victoria y David Beckham es uno de los más famosos del mundo. Estas celebs, padres de cuatro hermosos hijos, cumplieron hace poco 19 años como esposos, sin duda algo digno de celebrar. Sin embargo, como cualquier otra pareja, no han estado exentos de pasar por momentos difíciles en su relación. Así lo ha revelado el ex futbolista británico, quien se sinceró sobre su vida conyugal junto a la ex cantante y diseñadora de modas, con quien además ha sido objeto de especulaciones sobre ruptura en más de una ocasión.

Compartir la vida con una persona por muchos años no siempre es fácil, al menos así ha sido para David de acuerdo a sus recientes declaraciones. "Permanecer casados durante tanto tiempo siempre es un trabajo duro que con el tiempo se vuelve un poco más complicado", confesó el galán británico en el programa de televisión australiano The Sunday Project. "A veces son las pequeñas cosas las que hacen la mayor diferencia. Me he dado cuenta de eso con mis hijos", agregó en la entrevista.

Estos comentarios ocurren poco después de que Victoria Beckham hablara en la edición británica de Vogue sobre su matrimonio con el ex jugador, quien no apareció en la portada de dicha revista, cosa que llamó la atención y desató todo tipo de rumores, pues fue el único miembro de la familia que faltó. "La gente lleva inventando cosas sobre nuestra relación desde hace 20 años, por lo que David y yo estamos muy acostumbrados a ignorar las tonterías y seguir actuando con normalidad", dijo la diseñadora de modas, desestimando las especulaciones que han rodeado por mucho tiempo su vida personal. "Ambos nos damos cuenta de que somos más fuertes juntos de lo que somos por separado", agregó la ex Spice Girl, quien se casó con el astro británico en 1999.

Victoria, quien junto a David se convirtió en madre de Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper, siempre ha destacado la importancia de la unidad familiar. "¿Alguno de nosotros estaría en la posición en la que está ahora si no nos hubiéramos conocido y estado juntos durante tantos años? Todo se trata de la unidad familiar", aseguró a Vogue. “Somos mucho más fuertes los seis de lo que seríamos si fuéramos individuales. Respetamos ese vínculo familiar y eso es clave”, reiteró.

En enero de este año, David ya había abordado el tema de su mediático matrimonio, en una entrevista en la que dejó claro que la razón por la que sigue junto a Victoria es simple y dista totalmente de lo que se rumorea. "La gente ha hablado sobre '¿Nos mantenemos juntos porque esto es una marca?' ¡Por supuesto que no! Nos mantenemos juntos porque nos amamos. Nos mantenemos juntos porque tenemos cuatro hijos increíbles”, dijo completamente seguro en una entrevista con el programa Desert Island Discs de la BBC Radio. “Somos una unidad familiar fuerte. Tenemos padres fuertes que nos educaron con los valores correctos. Por supuesto que cometes errores con los años. Todos sabemos que el matrimonio es difícil a veces, y se trata de resolverlo”, concluyó.

