Sí, es Fernando Colunga y reapareció ¡con nuevo look!

El rostro de Fernando Colunga es uno de los más conocidos gracias a su trayectoria en las telenovelas, aunque desde hace un par de años el galán se mantiene alejado de la pantalla chica. Sin embargo, el contacto con sus compañeros del medio es constante y, para muestra, la reciente aparición que hizo en una convivencia organizada por Emilio Azcárraga Jean en Valle de Bravo, Estado de México, a la que se dieron cita otras celebridades. Y claro, de este encuentro no pudieron faltar las postales del recuerdo, una en especial que dejó ver el sorprendente look del actor de 52 años, que no se aparta de la jovialidad que por siempre lo ha caracterizado.

Fue Andrea Legarreta quien reveló en su cuenta de Instagram la comentada fotografía en la que aparecen ella, Claudia Álvarez y también Colunga, los tres regalando una sonrisa a la cámara y disfrutando al máximo de esta reunión entre estrellas. Por supuesto, la imagen del galán acaparó la atención desde el primer momento, pues los comentarios de los fanáticos fueron inmediatos, incluso hubo quienes aseguraron no haber reconocido al actor que apareció con el cabello más corto de lo normal, usando unas gafas de sol tipo ciclista y vistiendo un atuendo casual de chamarra color blanco.

Hasta el momento, la foto ha recibido miles de likes y un sinfín de piropos dirigidos a Colunga, quien a lo largo de estos años ha mantenido al margen de las redes sociales su vida personal. Por esa razón, cada que comienza a circular una imagen de él en la red esta se vuelve viral, como ha ocurrido ahora. Sin dar más detalles, Legarreta agregó una breve descripción al álbum fotográfico en el que también aparecen otros famosos como Irina Baeva, Inés Gómez Mont, Ariadne Díaz, Andrés Palacios, entre otros. “Hace un par de días… #amigos #fun #valledebravo”, escribió.

No es la primera vez que Fernando da una sorpresa desde que se ha mantenido alejado de los reflectores. En noviembre de 2017 se dejó ver junto a su amigo, el actor argentino Miguel Varoni, durante una reunión en la ciudad de Washington DC, esa fue una de las pocas fotos recientes de la estrella, quien se mostró de igual manera con el cabello más corto, gafas de sol y regalando una sonrisa. Al pie de esa publicación el esposo de la actriz Catherine Siachoque escribió: “Con mi bro, Fernando Colunga”.

Lo cierto es que la presencia de Fernando en un evento como este hace evidente la cercanía que el galán guarda con Televisa, empresa en la que su carrera cobró fuerza gracias a sus exitosas interpretaciones en producciones como María La del Barrio, Esmeralda, La Usurpadora, Abrázame Muy Fuerte, Soy Tu Dueña y Pasión y Poder, tan solo por mencionar algunas. Del mismo modo, en septiembre de 2017 hizo frente a los rumores,-a través de un publicista-, que indicaban que se encontraba delicado de salud tras un supuesto accidente derivado del terremoto que sacudió a la Ciudad de México ese año, algo que fue desmentido para calma de todos sus fans.