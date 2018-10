Ariana Grande y Pete Davidson se separan tras cuatro meses de anunciar su compromiso

Una de las bodas que muchos fans esperaban era la de Ariana Grande y Pete Davidson. Sin embargo, esta pareja juvenil, una de las más famosas del momento, parece haber decidido tomar caminos separados. La cantante y el actor, sorprendieron hace unos meses al anunciar su compromiso después de tres semanas de relación, no obstante, de acuerdo a recientes reportes, no sólo la boda ya no tendrá lugar, sino que la relación amorosa también ha llegado a su final. El amor de estas celebs, que en los últimos meses se habían vuelto inseparables, parece haberles durados cinco meses, aunque se dice que su relación amistosa ha logrado sobrevivir.

La noticia retomada por diversos medios, pero dada a conocer inicialmente por TMZ, retoma fuentes cercanas a la pareja, las cuales aseguran que Ariana y Pete terminaron su romance este fin de semana en el mejor de los términos, y que siguen enamorados y queriéndose mutuamente. De acuerdo al medio estadounidense, la cantante de 25 y el actor, de 24, consideraron que no era el momento adecuado para contraer matrimonio, por lo que decidieron cortar por lo sano.

Fue el pasado mes de junio la joven pareja anunció su compromiso, una noticia que sorprendió a más de uno, pues Ariana y Pete llevaban apenas unas semanas saliendo, ya tan sólo un mes antes se había hecho pública su relación. Y al parecer, lo que muchos consideraron una decisión precipitada, vino a repercutir a estas alturas de la relación. “Fue demasiado y muy rápido. No sorprende a nadie”, dijo una fuente a la revista People, confirmando que lo que muchos habían pensado sobre el romance de la intérprete y el comediante Saturday Night Live.

Pete y Ariana se habían vuelto inseparables, sin embargo el mes pasado una triste noticia vino a sacudir la vida de la cantante: la muerte de su ex novio Mac Miller. El rapero de 26 años fue encontrado sin vida en su casa de San Fernando Valley, California, el 7 de septiembre. La cantante manifestó en sus redes sociales su desconsuelo ante el fallecimiento de su ex pareja, con quien había terminado apenas un mes antes de iniciar la relación con Davidson, tras un noviazgo de un año y medio. “Te adoré desde el día que te conocí cuando tenía diecinueve y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Estoy tan molesta, estoy tan triste, no sé qué hacer, fuiste mi más querido amigo por mucho tiempo”, escribió la estrella pop luego de que se diera a conocer lo ocurrido con el cantante urbano. Aunque ninguno de los dos ha confirmado la ruptura ni los motivos de ésta, muchos creen que sería una reacción a la muerte de Mac, pues la cantante resultó muy afectada por ella.

Sin embargo, los más observadores habían notado ya algunas pistas que apuntaban a que la relación comenzaba a enfriarse. En unas recientes imágenes los fans se percataron que el actor había modificado el tatuaje que se hizo detrás de la oreja con el símbolo de Ariana, la máscara negra con dos orejas de conejo, convirtiéndolo en un corazón. Este tattoo y otro en la mano con las iniciales de la cantante, habían sido un homenaje al amor de su pareja, sin embargo por alguna razón Davidson había decidido cambiarlo. A esto se suma el hecho de que el comediante decidió cerrar su cuenta de Instagram sin ninguna explicación. Por su parte, la cantante canceló su aparición este sábado en un evento benéfico relacionado con la lucha contra el cáncer, tras lo que su mánager, Scooter Braun, tuvo que disculparse en su nombre y justificar su ausencia alegando que Ariana "estaba pasando por mucho" y "necesitaba tiempo". ¿Será esta la confirmación de la ruptura?

