Andrea Legarreta responde a los rumores en su contra

Si hay algo que no está dispuesta a tolerar… ¡es que digan que no quiere a sus fans! Ese es el caso de Andrea Legarreta, quien decidió usar sus redes para alzar la voz en contra de los rumores y críticas que la han rodeado a lo largo de su carrera como conductora. Y es que después de que varios medios apuntaran a que la famosa no le gusta salir a las calles e interactuar con los fans del programa Hoy, decidió mandar un mensaje no solo a sus detractores, sino sobre todo a sus fans por apoyarla siempre.

“Por más que quieran ensuciarme, ahora diciendo que no me gusta convivir con el público, durante años ustedes han visto mi cercanía y agradecimiento con nuestra gente, en cada lugar donde se acercan a mí, en cada visita que hacemos a distintas partes de la cuidad y en los diferentes estados de la República Mexicana... Es un regalo hermoso para mí y JAMÁS podría rechazar ese amor y esas sonrisas que me regalan y alimentan mi alma”, comentó en una frase que publicó en su cuenta de Instagram, en la que se podía leer “La gratitud es mi única actitud hoy”.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

La famosa nunca dirigió su mensaje a algún medio o periodista, siguió agradeciendo a sus fans por apoyarla en todos los momentos además de adoptarla como parte de su familia, algo que la conmueve y la hace sentirse “bendecida” como lo dijo en su texto, el cual de inmediato despertó los aplausos de sus amigos así como seguidores de Instagram, red en la que publicó dicho mensaje.

Andrea también agregó que comprende que su trabajo siempre la pondrá en una situación vulnerable, y aunque desconoce los motivos por los que suele convertirse el blanco de las críticas, está dispuesta a soportar eso y más, todo por estar cerca de su público.

“No me he sentido jamás superior a alguien y sin duda durante años han podido ver en sus pantallas o en vivo, mi cercanía con nuestro público y también en los momentos que van más allá de la diversión, en los momentos duros, donde hay que apoyarnos unos a otros, siempre estoy dispuesta a apoyar de todas las formas posibles... Entonces, es cuando pienso, que estoy dispuesta a aguantar y pagar ese “precio” y tolerar a los mentirosos, detractores y haters, porque NADA de eso pesa más que todo lo bueno que me ha dado dedicarme a lo que me dedico”, confesó.

VER GALERÍA

¿Lo mejor? Es que además de agregar otra foto en la que aparece de lo más sonriente, -y en la que publicó "Pase lo que pase, nunca pierdas la sonrisa...", la conductora afirmó que si sus jefes le piden salir a las calles para convivir con los fans de Hoy, ella lo aceptará gustosa y con felicidad.

“No soy perfecta y no tengo una vida perfecta, pero agradezco cada una de las bendiciones que tengo y SIN DUDA, tú que me ves desde hace años, tú que me apoyas, tú que incluso a veces me jalas las orejas, tú que has disfrutado lo bueno que me pasa y te has conmovido con mis tristezas o momentos difíciles, ¡TÚ eres también una de esas bendiciones que agradezco desde el fondo de mi alma! ¡Y cuando mis jefes me digan que me toca salir de visita a algún sitio, estaré feliz cerca de ustedes! ¡Los abrazo y les mando mucho amor! Gracias, siempre gracias”, finalizó. Y tú... ¿qué piensas del mensaje que mandó Andrea a sus críticos?

VER GALERÍA