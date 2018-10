¿Qué opina Melania sobre los rumores de infidelidad de su esposo Donald Trump?

Segura de sus palabras, Melania Trump dejó claro que en la relación con su esposo, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no existe ningún contratiempo, ni siquiera alguna situación que pudiera desencadenar la inestabilidad en su matrimonio. Con esta postura hizo frente a los cuestionamientos, cuando al conceder una entrevista salió el tema de los señalamientos que persiguieron al mandatario en meses pasados, que aseguraban que había mantenido un encuentro con la estrella de cine para adultos, Stormy Daniels.

Melania fue directa al responder, confirmando que frente a la ola de rumores sobre las infidelidades de su marido, sus prioridades son otras. “No es una de mis preocupaciones o algo en lo que me enfoque. Soy madre y Primera Dama y tengo cosas mucho más importantes que pensar y hacer…”, respondió durante una entrevista concedida a ABC News. Y todo indica que este tipo de preguntas le resultan incómodas, pues en la transmisión se hizo evidente la tensión en su rostro y la expresión de su mirada, sin embargo, nada le impidió reiterar su posición.

Para ahondar en sus palabras, Melania también dijo que, pese a lo desagradable que puede ser que su familia se coloque en la mira, sabe muy bien cómo se plantean las circunstancias. “Sé que a la gente le gusta especular y a los medios les gusta especular sobre nuestro matrimonio y hacer circular los chismes, pero entiendo que el chisme vende periódicos, revistas, obteniendo publicidad y, desafortunadamente, vivimos en esta clase de mundo ahora…”, confesó durante la charla.

Lo cierto es que la Primera Dama tiene presente que en medio de cualquier tempestad, la claridad sobre los hechos siempre le permitirá permanecer firme. “No siempre es agradable, por supuesto…”, dijo al referirse a los comentarios relacionados con su esposo o su familia. “Pero yo sé lo que está bien y lo que está mal, lo que es verdad y lo que es mentira…”, dijo. Con ese pensamiento, Melania se conduce día a día, cumpliendo con sus compromisos como recientemente lo hizo durante su visita por África.

Y para que no existan dudas, ella no se limitó a responder sobre cómo es su relación con Donald Trump, con quien dice lleva un buen matrimonio. “Sí, estamos bien. Es lo que especulan los medios y eso es chisme, no es correcto…”aseguró. Estas declaraciones surgen a la par de lo que recientemente dijo, cuando en una rueda de prensa se refirió a los ataques que comúnmente sufre en redes sociales. “Soy la persona más bulleada del mundo…una de ellas, si ves lo que la gente está diciendo de mí…por eso es que mi iniciativa Be Best se está enfocando en las redes sociales…tenemos que educar a los niños (sobre) comportamiento social, emocional”, contó.