Andrea Duro opina sobre su ex, el 'Chicharito', y de su nueva relación amorosa con Sarah Kohan

Hace ya unos meses que Javier ‘El Chicharito’ Hernández pasó la página del fugaz romance que mantuvo con la actriz Andrea Duro, quien a lo largo de este tiempo ha preferido reservarse todos los detalles de lo relacionado con su comentada ruptura. Sin embargo, no dudó en referirse al futbolista de una manera muy especial, estos días en que se tienen noticias de la nueva conquista amorosa del mexicano, ahora con la modelo Sarah Kohan. Pero, ¿qué opina ella de todo esto?

Precavida, la española no dudó en responder a los cuestionamientos, cuando durante una entrevista se tocó el tema del Chicharito y de como él y su actual pareja han comenzado a gritar su amor. “Yo no estoy pendiente de sus redes sociales, tengo muchas cosas que hacer…”, dijo de inmediato la actriz, en una charla concedida a Diez Minutos. Recordemos que además ellos ya no se siguen en las redes, como ocurrió esos días en que ambos mantuvieron la cercanía sin ocultar el cariño que los mantuvo unidos.

Y pese a que todo llegó a su fin de manera inesperada para los seguidores de la ex pareja, ella se siente tranquila, enfocada en sus proyectos profesionales y asumiendo cada circunstancia con una actitud de lo más positiva, algo que ha reflejado al expresarse sobre el ídolo del futbol, en específico de su situación sentimental. “Chicharito es una persona a la que le tengo mucho cariño, fui muy feliz con él todo el tiempo que duró la relación y deseo que sea feliz con su chica...”, declaró a la publicación antes citada, siendo esta una de las pocas veces en las que toca de manera directa este episodio de su vida.

Lo cierto es que tras poner punto final a su romance con el delantero del West Ham, la protagonista española ha tomado una firme decisión, una que por el momento la mantiene feliz y con la posibilidad de continuar dando pasos firmes en su carrera profesional. “Nada de nada. Solo tengo tiempo para mi trabajo…”, dijo con seguridad para dejar claro que, por ahora, no hay algún galán que ocupe un lugar especial en su corazón.

Meses atrás, la relación sentimental entre el Chicharito y Andrea comenzó a dar de qué hablar, sobre todo porque hubo un distanciamiento que se hizo evidente en las redes sociales. Ahora, el mexicano ha vuelto a ser tema de conversación también en las redes, tras la publicación que hizo Sarah Kohan de unas fotografías en las que aparece besándose con el futbolista. Cabe mencionar que hace unos días, él mismo aseguró en un Instagram Live con sus seguidores que Sarah no era su novia, sino que simplemente se amaban.