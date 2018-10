¿Será que Channing Tatum está de romance con esta cantante parecida a su exmujer?

Todo indica que Channing Tatum podría estar nuevamente enamorado, esta vez de una conocida cantante que además guarda un enorme parecido con su ex, algo que ha llamado la atención desde el primer instante. Lo cierto es que tanto él como ella no han hecho público su romance, aunque los rumores indican que todo marcha sobre ruedas, pues han sido vistos por algunas personas que no se han limitado a comentar, sobre todo en las redes sociales. Pero, ¿quién es la mujer que en este momento podría ocupar un lugar en el corazón de la estrella?

De acuerdo con reportes, la afortunada es nada más y nada menos que la cantante Jesse J, quien se dice ha llenado de ilusiones al actor, en esta etapa de su vida en la que se enfrenta a constantes cambios. Recordemos que en abril pasado él y Jenna Dewan, su expareja, dieron a conocer la noticia de su ruptura, a través de un comunicado dado a conocer en las redes sociales. Desde ese instante, los acontecimientos relacionados al ámbito sentimental de Tatum no han pasado desapercibidos.

Mientras ellos guardan silencio, algunos reportes han dado por confirmada esta noticia. “Es algo reciente…”, informó una fuente a People, quien da detalles de lo que ocurre entre ambos. Por si fuera poco, llamó la atención la publicación de un usuario en redes sociales, que dio a conocer el divertido encuentro que ambos tuvieron en un campo de mini golf, en donde supuestamente la pasaron muy bien, según el medio antes citado. También se ha dicho que han sido buscados por los medios, a través de sus representantes, aunque ninguno de los dos ha accedido a las peticiones.

Conforme transcurren los días más detalles salen a la luz y se dice que él se encuentra entusiasmado por lo que ahorra ocurre en su vida. “Han estado saliendo mucho últimamente y él está emocionado por verla. Ella está de gira, pero está muy interesado en conocerla y no le importa seguir adelante…”, comentó una fuente a E! News. En ese mismo espacio se asegura que él conoce a Jesse J desde hace un tiempo y además opina que es muy talentosa. Todo esto ocurre en medio de la gira de conciertos de la cantante, aunque se ha dicho que ambos hacen todo lo posible por mantener el mayor contacto posible pese a sus agendas de trabajo.

El mes de abril pasado, tanto Channing como Dewan dieron a conocer su ruptura. En su comunicado, la ex pareja anuncia que debido a su condición de figuras públicas optaron por compartir la noticia con sus seguidores. “Hemos elegido, con amor, separarnos como pareja. Nos enamoramos profundamente hace muchos años y hemos tenido un viaje mágico juntos. Nada ha cambiado, absolutamente, acerca de cuánto nos amamos, pero el amor es una hermosa aventura que ahora nos está llevando por diferentes caminos…”, dijeron.