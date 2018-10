Javier 'Chicharito' Hernández de Sarah Kohan: 'No es mi novia...nos amamos'

La vida sentimental de Javier ‘Chicharito’ Hernández sigue dando de qué hablar, luego de que la chica con quien se dice mantiene un romance, Sarah Kohan, revelara unas fotografías en donde ambos aparecen muy cariñosos y hasta dándose un apasionado beso. El futbolista no fue para nada indiferente a la reacción que tuvieron sus fanáticos y la prensa, asegurando que la guapa modelo ¡no es su novia! Sin embargo, sí dejó claro cuál es el lazo que los mantiene unidos en este momento y la razón por la que estos últimos meses han aparecido juntos por diversos sitios, desde que comenzaron a jugar al despiste a finales de agosto durante unas vacaciones por Mykonos, en Grecia.

Sin más rodeos, el mexicano hizo una transmisión en Instagram Live y se hizo acompañar de Sarah para responder las preguntas de sus seguidores, quienes no pudieron ocultar su curiosidad por conocer más detalles de este comentado romance. Mientras eso ocurría, la modelo sonreía a la cámara, con una actitud relajada y sin decir una palabra. “No, ella no es mi novia, nos amamos…”, respondió el futbolista a uno de los usuarios que estuvo pendiente a esta charla en la que los seguidores no dejaron de insistir sobre el asunto de su vida amorosa.

Chicharito no se ahorró las palabras para reiterar este punto, pues hubo quienes incrédulos reaccionaron a sus comentarios. “Es puro amor. No necesito decir quién es o que no se llama Sarah, nos amamos y está ahorita vestida de tigresa…”, dijo con sentido del humor, refiriéndose también al look de la chica, que lució un vestido en ‘animal print’. En ese instante también aprovechó para responderle a otro fanático que al parecer puso en duda lo dicho por el delantero del West Ham. “Si le quieres creer a la prensa créele a la prensa, y si quieres decir lo que sea…”, se oye decir en un momento de la transmisión.

De esta manera, Hernández hizo frente a los comentarios tomándolo con tranquilidad y sin dar más detalles de lo que realmente ocurre en su corazón. Pero todo cobró sentido cuando en días pasados, Kohan publicó en sus redes sociales las postales del romántico paseo que tuvo con Chicharito por Stonehenge, en Inglaterra. En las fotos se les ve felices, sonrientes y en una de estas publicaciones aparecen besándose, lo que también la motivó a publicar una dedicatoria. “Loca por ti… agradecida por este amor nuestro. Todos los días contigo es una aventura llena de libertad, felicidad, risas y mucho amor. Gracias por ser como eres. Te amo mucho, mucho, lucho ‘little pea’ @ch14_”, escribió la joven.

Fue hace unos meses cuando el jugador acaparó la atención de los medios, al hacer evidente la cercanía y el contacto que mantenía con Kohan, quien incluso apareció usando una playera del futbolista cuando éste se encontraba en el Mundial de Futbol celebrado en Rusia. Este nuevo capítulo en el corazón ocurre meses después de terminar su noviazgo con la actriz Andrea Duro, con quien mantuvo una relación que se hizo pública a través de las redes sociales.