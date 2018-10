Atala Sarmiento confiesa que una ex de Luis Miguel se quedó dormida en una de sus entrevistas

Si bien Atala Sarmiento atesora las anécdotas más gratificantes de su trabajo como periodista, hay algunas experiencias no tan agradables a las que se ha tenido que enfrentar, aunque sin duda las recuerda con mucha simpatía. Esta vez, la conductora no dejó pasar la oportunidad para hablar del momento en que tuvo que entrevistar a una ex de Luis Miguel, quien simple y sencillamente prefirió tomar una siesta en medio de la atropellada charla que sostuvo con ella. Y pese a que a que en ocasiones prefiere ser reservada, esta vez reveló la identidad de la estrella, que además tiene fama de ser muy especial a la hora de hablar con los medios de comunicación, ¿de quién se trata?

Sin más rodeos, Sarmiento puso fin al misterio, y contó que fue nada más y nada menos que Mariah Carey quien la hizo vivir uno de los instantes más complicados de su trayectoria como periodista. Ella fue la invitada del programa televisivo Miembros Al Aire, espacio en donde bromeó al dar detalles de la extraña actitud de la diva, quien tomó una sorpresiva siesta ante sus ojos mientras ella la entrevistaba. “¡Qué horror! Yo no sé si así le iba con el Micky, pero si sí, qué aburrida la mujer…”, contó entre risas Atala, refiriéndose a los días en que El Sol estuvo de romance con la intérprete.

Ante la curiosidad de los conductores, Sarmiento continuó relatando cómo ocurrió el singular encuentro con Mariah que nunca podrá olvidar. “Para empezar me citan ahí a las 10 de la mañana en el Bronx y ahí me voy hasta el Bronx, ya llegué y mi vuelo regresaba esa misma tarde a las 7, yo iba pisa y corre y entonces entro por fin y la veo en un diván así echada con siete personas alrededor: una que le acomodaba el pelo, todos los accesorios, uno que le iluminaba solo las piernas, una que le hacía masaje…”, contó.

Por si fuera poco, Sarmiento recordó que el equipo de la cantante interrumpió en varios momentos la plática, algo que le permitió a la estrella tomar siestas intermitentes.“Empezamos la entrevista, me la cortaron no sé si siete u ocho veces, me habían dado 30 minutos con ella y yo ya llevaba como 15 que le había hecho solo dos preguntas y me contestaba en monosílabos, y cada vez que me cortaban la vieja se tiraba en el diván y se jeteaba y con un piecito, porque estaba descalza, le hacía a un boombox que tenía abajo play y se tiraba y venía la masajista y le sobaba el cuello… “, relató.

Y pese a lo complicado que resultó ese instante, Atala recordó cómo Carey se justificó, aunque ella tuvo que tomar una urgente decisión. “La última vez que cortaron me dijo: ‘Perdón, pero es que ayer me dormí hasta las 4 de la mañana filmando mi nuevo videoclip…’. Y yo dije: ‘Mamacita para una vez año que te alquilas y ganas millones de dólares, qué le costaba cooperar con la entrevista…”. La rubia recordó que ante la tardanza del equipo de Mariah, tuvo que salir corriendo al aeropuerto, pues estuvo a punto de perder su vuelo de regreso a México. De acuerdo con la ahora conductora de Instrusos, tiempo después se enteró que a la intérprete de We Belong Together no le gusta ser entrevistada por mujeres, “porque lo considera un reto…”, dijo.