Kim Kardashian y el pleitazo que protagonizó con sus hermanas debido a su ropa

Algo que distingue a las Kardashian es su gusto por la moda. Las famosas hermanas son reconocidas por sus extravagantes oufits que siempre dan de qué hablar. Sin embargo, es Kim la que se ha mostrado como la más aguerrida defensora del título fashionista de la familia. El más reciente capítulo de Keeping Up With the Kardashians lo dejó más que claro al revelar un intenso intercambio de palabras entre la celeb y sus hermanas Kourtney y Khloé, y todo a raíz de sus atuendos. Al parecer para la esposa de Kanye West los looks de sus hermanas durante su viaje a Japón no estuvieron para nada a la altura, por lo que no se calló nada al hacérselos saber. Haz click en el video para ver más sobre la discusión de estas famosas.