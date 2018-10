‘Me da risa’: Galilea Montijo revela cómo afronta a quienes la critican

¡El tiempo -y la experiencia- lo curan todo! Eso lo sabe muy bien Galilea Montijo, quien después de enfrentarse a mil y un ataques a lo largo de su carrera, los años le han dado la madurez necesaria para no salir afectada y tomar todo lo que venga con muy buen humor.

¿El mejor remedio para esto? Convertirse en una persona más reservada -tanto en su vida personal como en los temas del día a día-, además de forjar un carácter mucho más fuerte para no salir afectada con cualquier comentario negativo que le llegara. “Hoy, a diferencia de cuando yo comenzaba y decían cosas de mí que me dolían, he aprendido a que forma parte del show. El hecho de que cierta gente te ataque, me da risa. He aprendido a que no me duela. Me dolía más ver llorar a mí mamá y a mi abuelita, pero eso mismo me ha hecho una mujer más fuerte. Sí me he encerrado un poquito más, ya no soy tan abierta”, confesó a El Universal.

Otra de las formas con las que la famosa de 45 años se ha bloqueado las críticas fue minimizar los comentarios en su cuenta de Instagram, en donde se tuvo que enfrentar a varios ataques e incluso insultos de algunas personas respecto a un tema político que lanzó, el cual asegura jamás hizo. “Si de algo me he jactado siempre es que o me gusta hablar de política; no sé, no me interesa. […] No sé por qué tanto ataque, es muy feo que lo hagan y más cuando tú no hiciste nada”.

¿Lo bueno? Es que Galilea admite que su esposo, Fernando Reina, así como su hijo Mateo son su apoyo incondicional en las buenas así como en las malas, ayudándola a volverse inquebrantable y con un temple de acero ante cualquier adversidad. “(Fernando) de alguna manera me impulsa, es el que sabe de números, yo no. Él me ayuda a aterrizar mis loqueras”, reveló durante el lanzamiento de su colaboración con la marca de moda Latin Gal, colección con la que busca acercar la moda a sus fans –de una manera estilosa pero económica-

La conductora lleva más de 25 años en el espectáculo y saltó a la fama al ser coronada como Chica TV a mediados de 1993. Y a pesar de todos los retos por los que se enfrentó, Galilea se declara de lo más feliz en esta etapa que está viviendo, al ser una de las estrellas y figura principal del programa Hoy junto a la productora Magda Rodríguez, con quien se lleva de maravilla, además de admirarla por su ingenio y creatividad. "Yo estoy muy bien, me divierto mucho. Magda es una mujer que me sorprende; todo el tiempo está generando contenido y eso es de admirarse", contó.

